مدير المخابرات المصرية نقل تحذيرا لنتنياهو من هجوم لحماس قبل أيام من 7 أكتوبر

تقرير: اتصال عباس كامل مع نتنياهو جاء بعد عدم استجابة إسرائيل لتحذيرين مصريين سابقين حول مؤشرات لهجوم قريب من القطاع، وكان عباس قد جاء لإسرائيل قبل 11 يوما من 7 أكتوبر ونقل تحذيرا بأن حماس تستعد لشن هجوم

هاتف وزير المخابرات المصرية السابق، عباس كامل، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بداية تشرين الأول/أكتوبر 2023، ونقل إليه تحذيرا حول هجوم قريب من قطاع غزة، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر رسمية مصرية، اليوم الإثنين.

وحسب الصحيفة، فإن اتصال كامل جاء بعد عدم استجابة إسرائيل لتحذيرين مصريين سابقين حول مؤشرات لهجوم قريب من القطاع، ولم يرد مكتب نتنياهو ووزارة الخارجية المصرية على طلبات للتعقيب من جانب الصحيفة.

وأول من أمس، أفادت صحيفة "أتلانتيك" بأن كامل جاء بطائرة خاصة إلى إسرائيل، قبل 11 يوما من هجوم حماس في 7 أكتوبر، ونقل تحذيرا بأن حماس تستعد لهجوم كبير، حسبما نقلت "أتلانتيك" عن مصادر إسرائيلية ومصرية وعربية وأميركية وأوروبية اطلعا على التحذير المصري في وقت لاحق بعد الهجوم.

وأضافت "أتلانتيك" أن كامل هبط في مطار بن غوريون ومكث لمدة ساعة، في 26 أيلول/سبتمبر 2023، لكن ليس واضحا مع من التقى من المسؤولين الإسرائيليين ولم يبلغ بموعد محدد لهجوم حماس، إلا أنه قال إن ثمة فرصة من أجل منع هجوم كهذا، ونصح إسرائيل بمنح حماس تسهيلات اقتصادية من شأنها أن تمنع الهجوم وحذر من أنه إذا لم تغير إسرائيل سياستها، فإن "غزة ستنفجر في وجهكم".

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قد نشرت حول هبوط الطائرة المصرية في إسرائيل، لكن هوية المسؤول المصري لم تكن واضحة، وبعد ذلك شارك نتنياهو في مداولات أمنية وصادق على عدة تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة.

وجاء في التقرير أن مجرد قدوم كامل كان ينبغي أن يؤكد أن التعامل مع الموضوع مُلح، ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيل قوله إن "المبعوث نفسه كان الرسالة، ولا يوجد أي احتمال أن يلتقي مدير المخابرات المصرية مع مسؤولين إسرائيليين ولا يعلم نتنياهو بذلك".

كذلك نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، هذا الأسبوع، عن مصدرين تأكيدهما على أن رئيس الإمارات، محمد بن زايد، نقل تحذيرا لنتنياهو، قبل 7 أكتوبر، حول هجوم لحماس، لكن نتنياهو نفى ذلك في أعقاب النشر حول المحادثة مع بن زايد في صحيفة "هآرتس".

إلا أن "نيويورك تايمز" نقلت عن بروتوكول مداولات عقدها نتنياهو، في بداية تشرين الأول/أكتوبر 2023، أن نتنياهو قال لمسؤولين أمنيين خلال هذه المداولات إن أي عملية عسكرية إسرائيلية في غزة من شأنها أن تحبط احتمالات أن تقيم السعودية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، التي اعتقد نتنياهو أنها باتت قريبة.