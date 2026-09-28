نتنياهو ينفي تلقي تحذيرات من عباس كامل حول هجوم ستنفذه حماس

نتنياهو: "وسائل إعلام اليسار تخوض حملة حقيرة وكاذبة، في الأسابيع الأخيرة، بهدف تحميل كافة إخفاقات وجرائم رئيس الشاباك السابق عشية 7 أكتوبر على رئيس الحكومة"* مصادر: نتنياهو زار الإمارات ليطلب من بن زايد نفي تحذيره قبل 7 أكتوبر

نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في منشور على منصة "إكس" تقريرا نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم، الإثنين، وكتب أنه "في الأشهر التي سبقت 7 أكتوبر لم يلتق ولم يتحدث مع عباس كامل، مدير المخابرات العامة المصرية في حينه، ولم ينقل أي مسؤول استخباراتي إسرائيلي تحذيرا مصريا إلى رئيس الحكومة".

وهاتف كامل نتنياهو، في بداية تشرين الأول/أكتوبر 2023، ونقل إليه تحذيرا حول هجوم قريب من قطاع غزة، وفق ما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر رسمية مصرية، اليوم.

وحسب الصحيفة، فإن اتصال كامل جاء بعد عدم استجابة إسرائيل لتحذيرين مصريين سابقين حول مؤشرات لهجوم قريب من القطاع.

وأضاف نتنياهو في منشوره، اليوم، أنه "أوعز بتقديم دعوى قذف وتشهير في الموضوع"، وقال إنه "لا يلتقي أو يتحدث أبدا مع رئيس جهاز مخابرات في دولة بدون نظرائه الإسرائيليين".

وحسب نتنياهو فإن "وسائل إعلام اليسار تخوض حملة حقيرة وكاذبة، في الأسابيع الأخيرة، بهدف تحميل كافة إخفاقات وجرائم (رئيس الشاباك السابق) رونين بار عشية 7 أكتوبر على رئيس الحكومة نتنياهو".

وتابع أنه "في ليلة 7 أكتوبر أجرى رونين بار محادثات كثيرة مع رئيس هيئة الأركان العامة في حينه، هيرتسي هليفي، ومع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أهارون) حاليفا، وبحثوا خلالها في جميع المؤشرات التي تدل (على استعدادات في غزة)، ورغم ذلك قرر رونين بار ألا يتصل ليطلع رئيس الحكومة وألا يحذر فرق التأهب وقوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وعدم إخلاء حفل النوفا، وأن يرسل طاقم مقلص من وحدة تاكيلا (التابعة للشاباك)، الأمر الذي يثبت أنه علم بوجود خطر حقيقي".

وحسب نتنياهو، فإنه "تقف من وراء الفريات الدموية الكاذبة دول وجهات أجنبية معادية، وبضمنها دول عربية، بهدف إسقاط حكومة نتنياهو اليمينية واستبدالها بحكومة يسار – أحزاب عربية، مؤلفة من آيزنكوت ويائير غولان وليبرمان، التي ستنسحب من غزة ولبنان وسورية ويهودا والسامرة، وتقيم دولة فلسطينية"، وختم نتنياهو بأن "هذا هو سؤال الانتخابات: إما اليمين أو فلسطين".

وعلى صلة بالتحذيرات التي تلقاها نتنياهو قبل 7 أكتوبر، أكد مصدران أن زيارته إلى الإمارات، أمس الأحد، جاءت كي يطلب من رئيس الإمارات، محمد بن زايد، نفي تقارير تفيد بأن الأخير حذره قبل 7 أكتوبر من هجوم قريب ستنفذه حماس.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، اليوم، عن مصدرين على علم بالزيارة قولهما إن اللقاء بين نتنياهو وبن زايد استمر ساعة، فيما قال شخص على علم بالزيارة أيضا، إن المباحثات تركزت على تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" حول تحذير بن زايد لنتنياهو من هجوم حماس، وأن نتنياهو طلب من بن زايد نفي هذا التقرير.

ورفضت وزارة الخارجية الإماراتية التعليق على التقارير بشأن اللقاء. ولكنها قالت إنها تبقى على "خطوط اتصال مفتوحة ومباشرة مع إسرائيل"، كما يتبادلان "كافة المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة".