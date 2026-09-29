أحزاب المعارضة تشكل طواقم عمل "للفوز بالانتخابات وتشكيل حكومة صهيونية ورسمية"

أحد الطواقم سيعمل على بلورة المبادئ الأساسية للحكومة المقبلة وخطة عملها في الأيام المئة الأولى، بما يشمل "المساواة في العبء والتجنيد للجميع وتشكيل لجنة تحقيق رسمية (في إخفاقات 7 أكتوبر)، وتحديد ولاية رئيس الحكومة ووضع دستور لإسرائيل"

أعلنت الأحزاب الصهيونية في المعارضة، التي تصف نفسها بأنها "أحزاب التغيير والتصحيح"، ببيان اليوم، الثلاثاء، أنها شكلت طواقم عمل مشتركة "من أجل الفوز في الانتخابات وتشكيل حكومة صهيونية رسمية مستقرة".

وجاء في البيان المشترك أن "الانتخابات الهامة، بعد 28 يوما، ستحسم الطريق الذي ستسير فيها دولة إسرائيل في السنوات المقبلة".

وأضاف البيان أنه "بعد سنوات الاستقطاب الداخلي والأكاذيب والإخفاقات وفقدان الثقة، ملقاة علينا المسؤولية لتشكيل حكومة صهيونية ورسمية، ستعيد إسرائيل إلى مسارها وتوحدها وتعيد الأمن والازدهار والأمل للإسرائيليين".

وأشار البيان إلى أنه خلال لقاء رؤساء الأحزاب، السبت الماضي، تم تشكيل ثلاثة طواقم عمل مشتركة "من أجل تكثيف التعاون واستعداد مشترك للفوز في الانتخابات وتشكيل حكومة صهيونية رسمية".

وتابع البيان أن أحد الطواقم سيعمل من أجل رفع نسبة التصويت "والاستعداد ليوم الانتخابات والحفاظ على نزاهتها".

وسيعمل طاقم آخر على بلورة المبادئ الأساسية للحكومة المقبلة وخطة عملها في الأيام المئة الأولى، بما يشمل "المساواة في العبء والتجنيد للجميع وتشكيل لجنة تحقيق رسمية (في إخفاقات 7 أكتوبر)، وتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة ووضع دستور لإسرائيل".

وسيعمل طاقم ثالث على "التنسيق الإعلامي ومحاربة المعلومات الكاذبة وحملات التشويه".

وأشار البيان إلى أن هذه الطواقم بدأت بالعمل فورا وستعمل من أجل تركيز الجهود المشتركة للفوز وتشكيل الحكومة المقبلة ودفع الخطوات الضرورية بدءا من أيامها الأولى"، وأن "هذه الإجراءات تعبر عن الالتزام العميق من جانب رؤساء الأحزاب بالعمل سوية وبالتنسيق، من أجل الفوز في الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة".