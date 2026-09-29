نتنياهو في دعاية انتخابية: "ذراعنا الطويلة ستصل إلى أعدائنا في كل مكان وزمان"

نتنياهو يدعي خلال زيارته لقاعدة جوية أنه "توجد علامات على أنه قبيل الانتخابات سيحاول أعداؤنا مهاجمتنا"، وأنه "توجد ضغوط كبيرة كي ننسحب ونتنازل عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل بطولة جنودنا، وأنا لا ولن أسمح بحدوث ذاك"

ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه "توجد علامات على أنه قبيل الانتخابات سيحاول أعداؤنا مهاجمتنا، وأبلغهم بألا تتعاملوا معنا، فذراعنا الطويلة ستصل إليكم في أي مكان وزمان".

وأضاف نتنياهو خلال تواجده في القاعدة الجوية تل نوف "أنني هنا في قاعدة سلاح الجو مع الطيارين الأبطال وطواقمنا الأرضية الرائعة، وسنعمل طوال الوقت في جميع الجبهات".

وتابع نتنياهو، مستخدما زيارته للقاعدة الجوية لدعايته الانتخابية، أنه "صفينا أول من أمس"، عنصرا في حماس، "والليلة الماضية صفينا قائد لواء حماس في شمال قطاع غزة، وانضم إلى أسلافه الذين صفيناهم أيضا".

وبحسبه فإنه "في الأسابيع الأخيرة صفينا أكثر من 100 مخرب، هذا في غزة فقط، وبالطبع نعمل في لبنان أيضا، وأنتم تتذكرون ماذا فعلنا في تلة علي طاهر".

واعتبر نتنياهو أنه "توجد إنجازات كبيرة، لكن توجد ضغوط كبيرة أيضا، والضغوط هي كي ننسحب ونتنازل عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل بطولة جنودنا، وأنا لا ولن أسمح بحدوث ذاك".

وجاء في تعقيب من حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت، أنه "إذا كانت أقوال نتنياهو حول التهديدات الأمنية صحيحة، فإن هذا الأمر يستوجب اطلاع رئيس المعارضة، يائير لبيد، فورا، وذلك من أجل التأكد من وجود تهديد حقيقي وليس خطوة سياسية غايتها إلحاق ضرر بالمعركة الانتخابية".

وأضاف حزب "يشار" أنه "يحظر بتاتا الخلط بين أمن إسرائيل وبين المعركة الانتخابية، وليس في المظهر أيضا".