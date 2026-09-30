استطلاع: معسكر نتنياهو يتقدم بـ54 مقعدًا مقابل 52 للمعارضة الصهيونية

استطلاع جديد يعيد معسكر نتنياهو إلى الصدارة بـ54 مقعدًا مقابل 52 للمعارضة، فيما تحصل القائمتان العربيتان على 14 مقعدًا، ويبقى المعسكران دون أغلبية لتشكيل حكومة.

أظهر استطلاع انتخابي جديد عودة معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى التقدم على أحزاب المعارضة، بحصوله على 54 مقعدًا، مقابل 52 للمعارضة الصهوينية، فيما تحصل القائمتان العربيتان على 14 مقعدًا، ما يبقي المعسكرين دون أغلبية الـ61 اللازمة لتشكيل حكومة.

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وبحسب استطلاع القناة 13 الذي نشرت نتائجه مساء الأربعاء، يتصدر حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت الخريطة الحزبية بـ21 مقعدًا، بتراجع مقعد واحد عن الاستطلاع السابق للقناة، فيما يرتفع الليكود بمقعد إلى 19.

ويحصل تحالف "بياحد" بقيادة نفتالي بينيت ويائير لبيد على 11 مقعدًا، وكذلك "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان (11 مقعدًا)، يليهما "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان والقائمة المشتركة بـ9 مقاعد لكل منهما.

ويحصل كل من "يهدوت هتوراه" و"عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، فيما ويحصل "شاس" برئاسة أرييه درعي وتحالف "الصهيونية الدينية – زهوت" بقيادة بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين على 7 مقاعد لكل منهما.

وتحصل القائمة الموحدة، وحزب "عمخا يسرائيل" بقيادة عوفر فينتر، على 5 مقاعد لكل منهما.

وفي المقابل، تتراجع قائمة "الاحتياط–الاقتصادية" بقيادة يوعاز هندل ويرون زليخا، التي حصلت على 4 مقاعد في الاستطلاع السابق، إلى 2.8% من الأصوات، دون نسبة الحسم. كما تحصل قائمة "الجمهور الحريدي" على 1.3%، و"كاحول لافان" برئاسة بني غانتس على 0.9%.

آيزنكوت يتقدم على نتنياهو في الملاءمة لرئاسة الحكومة

وعلى مستوى المعسكرات، يمنح الاستطلاع معسكر نتنياهو 54 مقعدًا، مقابل 52 لمعسكر آيزنكوت، فيما تحثل القائمتان العربيتان على إجمالي 14 مقعدًا، من أصل 120 في الكنيست.

وفي سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة، يواصل آيزنكوت تقدمه على نتنياهو، إذ يحصل على 44% مقابل 38% لرئيس الحكومة، مع تقليص نتنياهو الفارق مقارنة بالاستطلاع السابق.

69% يؤيدون لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر

وأظهر الاستطلاع أن 69% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون أن تعمل الحكومة المقبلة على تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مقابل 15% يعارضون ذلك و16% قالوا إنهم لا يعرفون.

وترتفع نسبة التأييد بين ناخبي المعارضة إلى 95%، مقابل 2% يعارضون تشكيل اللجنة، فيما تصل نسبة التأييد بين أنصار معسكر نتنياهو إلى 43%، مقابل معارضة 31% منهم لتشكيل لجنة تحقيق.

كما يؤيد 65% أن تعمل الحكومة المقبلة على تحديد مدة ولاية رئيس الحكومة، مقابل 19% يعارضون ذلك، فيما أجاب 17% بأنهم لا يعرفون. وبين ناخبي المعارضة، يؤيد 87% تحديد مدة الولاية، مقابل 36% من ناخبي الائتلاف.

45% يعتقدون أن نتنياهو تلقى تحذيرات قبل 7 أكتوبر

وفي ظل السجال المتواصل بشأن التحذيرات التي نُقلت إلى نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر وإنكاره تلقيها، قال 45% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن تحذيرات نُقلت إليه، مقابل 28% يعتقدون أنها لم تُنقل.

وترتفع النسبة إلى 75% بين مؤيدي المعارضة، فيما قال 14% فقط من ناخبي الائتلاف إنهم يعتقدون أن نتنياهو تلقى تحذيرات قبل الهجوم.