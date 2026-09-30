فيغلين يقود اقتحامات المستوطنين للأقصى في خامس أيام "عيد العرش"

تتواصل الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى بوتيرة مرتفعة خلال أيام عيد العرش، بالتزامن مع تشديد القيود على حركة الفلسطينيين في البلدة القديمة وإغلاق طرق ومحال تجارية، فيما تتزايد الطقوس الدينية للمستوطنين داخل باحات المسجد ومحيطه.

اقتحم مئات المستوطنين، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، بدعوى الاحتفال بـ"عيد العرش" اليهودي، الذي بدأ في 26 أيلول/سبتمبر ويستمر حتى 2 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 1317 مستونًا، يتقدمهم عضو الكنيست السابق موشيه فيغلن، اقتحموا باحات الأقصى، ونظموا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلاميةإن الاقتحامات جرت في خامس أيام العيد، فيما أفادت مصادر مقدسية بأن فيغلين المرشح ضمن قائمة تحالف "الصهيونية الدينية"، بقيادة بتسلئيل سموتريتش، اقتحم باحات المسجد برفقة مجموعات من المستوطنين، حاملا ما يسمى "القرابين النباتية"، وأدى طقوسا تلمودية داخلها بحماية شرطة الاحتلال.

وتخللت الاقتحامات رقصات وأغان جماعية للمستوطنين، وأداء ما يسمى "صلاة الكهنة" في المنطقة الشرقية للمسجد.

وتأتي اقتحامات الأربعاء في سياق تصعيد متواصل خلال أيام "عيد العرش"، إذ اقتحم 1462 مستوطنا المسجد الأقصى، الثلاثاء، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وفق محافظة القدس.

وسجلت الأيام السابقة أعدادا مرتفعة من الاقتحامات، حيث اقتحم 1500 مستوطن المسجد في ثاني أيام العيد، بينما تحدثت محافظة القدس عن اقتحام 1731 مستوطنا في ثالث أيام العيد، قبل أن تعلن لاحقا أن 1271 مستوطناً اقتحموا الأقصى في أحد أيام العيد وأدوا صلاة "الموساف" وطقوسا مرتبطة بقرابين الأعياد.

وشهدت الاقتحامات أداء طقوس وصلوات تلمودية داخل باحات المسجد، بينها "السجود الملحمي" والانبطاح الجماعي، إلى جانب إدخال ما يسمى "القرابين النباتية".

وبالتزامن مع ذلك، فرضت قوات الاحتلال قيودا على حركة الفلسطينيين في القدس القديمة، وأغلقت طرقا مؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، بينها شارع باب الأسباط، لتأمين حركة المستوطنين المشاركين في الطقوس، وفق محافظة القدس.

كما أُجبر أصحاب محال في سوق القطانين المؤدي إلى المسجد الأقصى على إغلاق متاجرهم خلال اليوم الثاني من العيد، بينما أدى مستوطنون طقوسا تلمودية في السوق وسط تقييد حركة المقدسيين.

وطالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مرارا بوقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، من دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.

وبحسب محافظة القدس، اقتحم 40,661 مستوطنا المسجد الأقصى منذ بداية العام وحتى نهاية آب/أغسطس الماضي، فيما صدرت نحو 800 قرار إبعاد بحق مقدسيين عن المسجد منذ بداية العام وحتى أوائل أيلول/سبتمبر.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سلسلة الأعياد اليهودية التي بدأت برأس السنة العبرية يومي 12 و13 سبتمبر، تلاها "يوم الغفران" يومي 21 و22 من الشهر نفسه، ثم "عيد العرش" بين 26 سبتمبر/أيلول و2 أكتوبر، على أن تختتم بـ"ختمة التوراة" في 3 أكتوبر.