نتنياهو: مساعد الطيار في رحلة "فلاي دبي" خضع لـ"تلقين عقائدي إسلامي متطرف"

وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن مساعد الطيار الذي يشتبه بأنه طعن القبطان على متن رحلة "فلاي دبي" المتجهة إلى تل أبيب، خضع لـ"تلقين عقائدي إسلامي متطرف" وكان "انتحاريا".

وقال نتنياهو لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إن "مساعد الطيار الذي هاجم قبطان الطائرة يخضع للاستجواب، لكن إليكم ما نعرفه: لقد خضع لعملية تلقين عقائدي إسلامي متطرف".

وأضاف أنه كان "انتحاريا" مضيفا أنه "صاح بأفراد الطاقم اقتلوني، اقتلوني... من الواضح أنه كان ينوي تحطيم الطائرة".

وحطّت الطائرة التي كانت تقل 174 راكبا، 166 منهم إسرائيليون، اضطراريا في مطار سعودي، الأربعاء، خلال رحلة من دبي إلى تل أبيب.

وتحدثت شركة "فلاي دبي" الإماراتية عن مشادة داخل قمرة القيادة تسببت في تشغيل إشارة الاستغاثة، فيما قال ركّاب ومسؤولون إسرائيليون إن مساعد الطيار هاجم الطيار، وحاول إسقاط الطائرة.

وباشر القضاء الإماراتي تحقيقا في حادثة طائرة "فلاي دبي" واحتمال ارتباطها بـ"نشاط أو غرض إرهابي"، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات، الخميس.