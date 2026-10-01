8500 مستوطن يقتحمون الأقصى خلال أيام "عيد العرش"

تواصلت اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال عيد العرش، مع تسجيل أعداد مرتفعة باليوم السادس، وسط انتشار أمني إسرائيلي وقيود على دخول المصلين. وتجاوز عدد المقتحمين خلال أيام العيد 8500 مستوطن، وارتفع إجمالي الاقتحامات منذ بداية العام إلى أكثر من 52 ألفا.

اقتحم نحو 1195 مستوطنا، الخميس، باحات المسجد الأقصى، في سادس أيام ما يسمى "عيد العرش" اليهودي، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها، فيما رفع عدد منهم علم الاحتلال قبالة مسجد قبة الصخرة خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الاقتحامات جرت على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، الذي تسيطر عليه إسرائيل منذ عام 1967، فيما أفادت محافظة القدس بأن أحد المستوطنين رفع علم الاحتلال قبالة قبة الصخرة.

وبذلك يرتفع عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى خلال أيام "عيد العرش" إلى نحو 8500 مستوطن، وسط ارتفاع ملحوظ في أعداد المقتحمين مقارنة بالعام الماضي، وتصاعد الدعوات التي تطلقها جماعات "الهيكل" المزعوم لتكثيف الاقتحامات وأداء الطقوس الدينية داخل باحات المسجد.

وكان 2468 مستوطنا قد اقتحموا الأقصى، الأربعاء، في خامس أيام العيد، فيما شهدت الأيام السابقة اقتحام 1500 مستوطن في اليوم الثاني، و1731 في اليوم الثالث، و1462 في اليوم الرابع، تخللتها أداء طقوس وصلوات تلمودية، بينها السجود الجماعي وإدخال ما يسمى "القرابين النباتية"، إضافة إلى الرقص والغناء والتصفيق في باحات المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وفرض قيود على دخول المصلين واحتجاز هوياتهم عند البوابات، بالتزامن مع تأمين اقتحامات المستوطنين وطقوسهم.

وأشارت محافظة القدس إلى أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري بلغ 52,277 مستوطنا، محذرة من تواصل الاقتحامات اليومية وتصاعد مظاهر الطقوس الدينية العلنية والانتهاكات داخل المسجد.

وتتواصل خلال فترة الأعياد اليهودية دعوات مقدسية للأهالي في القدس والداخل للتوجه إلى المسجد الأقصى والرباط في باحاته ومصلياته، في ظل استمرار اقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال.