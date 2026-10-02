إدارة ترامب تدرس عقوبات على وحدات وضباط إسرائيليين يشاركون في إرهاب المستوطنين

تدرس إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقوبات تعتزم إقرارها ضد وحدات عسكرية إسرائيلية ضالعة في "استهداف غير مألوف" بحق مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد الانتخابات الإسرائيلية، في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وبعد الانتخابات النصفية للكونغرس التي ستجري بعدها بأسبوع.

وبين العقوبات التي تدرسها الإدارة الأميركية، حظر استخدام وحدات عسكرية معينة أسلحة من صنع الولايات المتحدة في مناطق معينة، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة.

وحذرت الإدارة الأميركية من أنها قد تضطر إلى وضع قائمة سوداء بأسماء ضباط إسرائيليين في الجيش والشرطة الذين سمحوا باعتداءات المستوطنين الإرهابيين "وبشكل يؤدي إلى قطع العلاقات معهم".

وأفادت الصحيفة بأن "تحذيرا أميركيا شديدا" وصل مؤخرا إلى جهاز الأمن الإسرائيلي، على إثر اتساع الغضب حيال إرهاب المستوطنين بشكل أكبر من تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل، مايك هاكابي، التي انتقد فيها إرهاب المستوطنين.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في إدارة ترامب يرصدون أي تقرير يصدر حول اعتداءات المستوطنين على فلسطينيين في الضفة الغربية، وأن المسؤولين الأميركيين يدركون أن هؤلاء المستوطنين ليسوا "أعشابا ضارة" مثلما يصفهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

كذلك يؤكد المسؤولون في إدارة ترامب على ضلوع قوات الأمن الإسرائيلية، في الجيش والشرطة والشاباك و"الإدارة المدنية"، في إرهاب المستوطنين من خلال "غض النظر وأحيانا بمشاركة نشطة في جهود التطهير العرقي والهجمات العنيفة والسيطرة على أراض فلسطينية بملكية خاصة"، وفقا للصحيفة.

وذكرت الصحيفة أنه في واشنطن يعون أن إرهاب المستوطنين وإسناد قوات الأمن الإسرائيلية لهم، بدعم من الوزير بتسلئيل سموتريتش، قد تصاعد "في محاولة لفرض وقائع عشية الانتخابات، وأن الأميركيين يحرون نظرائهم الإسرائيليين من "عواقب ستشكل خطرا على المشروع الاستيطاني كله".

وأشارت الصحيفة إلى عناوين صدرت في وسائل إعلام دولية، في الأسبوعين الأخيرين، بينها أن تطبيق "جوجل إيرث" نشر صورا التقطتها أقمار اصطناعية وتؤكد على حجم الدمار الهائل في قطاع غزة، ويظهر في قسم كبير منها أن الحيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يهدم مباني ويسويها بالأرض، وأن صحفا مركزية في الغرب نشرت هذه الصور في صفحاتها الرئيسية.

ولفتت الصحيفة إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي قرر بأغلبية ضئيلة رفض مشروع قرار يلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير فوري حول انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وأن استطلاعات الرأي العام الأميركية تدل على تدهور كبير في تأييد إسرائيل.

كذلك أشارت الصحيفة إلى خطاب وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمام مؤتمر حزب العمال والذي هاجم فيه نتنياهو ودعا إلى تشديد العقوبات الأوروبية ضد المستوطنات، وإلى أن السلطات الهولندية في مطار أمستردام توقف مسافرين من إسرائيل وتفتش في حقائبهم من أجل منع إدخال منتجات المستوطنات.