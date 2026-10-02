استطلاع: 7 مقاعد للمشتركة و51 للائتلاف و53 للمعارضة الصهيونية

آيزنكوت وبينيت لا يزالان يتفوقان على نتنياهو من حيث الملاءمة لتولي منصب رئيس الحكومة* 67%، بينهم 65% من ناخبي الائتلاف و77% من ناخبي المعارضة الصهيونية، يتخوفون من هجوم على إسرائيل بحجم "طوفان الأقصى"

تظاهرة ضد شطب ترشيح سامي أبو شحادة والقوائم العربية قبالة المحكمة العليا، أمس (Getty Images)

تظهر الاستطلاعات في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة تقلص الفرق بين المقاعد في الكنيست التي يتوقع أن تحصل عليها أحزاب المعارضة الصهيونية وأحزاب الائتلاف، ويتبين من استطلاع نُشر اليوم، الجمعة، أن أغلبية كبيرة من الإسرائيليين يتخوفون من تكرار هجوم مشابه لـ"طوفان الأقصى" الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر.

ووفقا لاستطلاع صحيفة "معاريف"، اليوم، ستحصل أحزاب الائتلاف مجتمعة على 51 مقعدا، مقابل 53 مقعدا لأحزاب المعارضة الصهيونية، و12 مقعدا للأحزاب العربية، و4 مقاعد لقائمة "الاحتياط والاقتصادية".

وجاءت توقعات نتائج الانتخابات كالتالي:

حزب "يشار": 21 مقعدا.

حزب الليكود: 19 مقعدا.

قائمة "بِياحد": 13 مقعدا.

حزب "الديمقراطيون": 10 مقاعد.

حزب "يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد.

حزب "عوتسما يهوديت": 9 مقاعد.

القائمة المشتركة: 7 مقاعد.

كتلة "يهدوت هتوراة": 7 مقاعد.

حزب شاس: 7 مقاعد.

حزب الصهيونية الدينية وفايغلين: 5 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

حزب "عمخا يسرائيل": 4 مقاعد.

قائمة "الاحتياط والاقتصادية". 4 مقاعد.

وفيما يتعلق بالمرشح الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، حصل رئيس "يشار"، غادي آيزنكوت، على تأييد بنسبة 47% مقابل 41% لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وأيد 45% أن يتولى رئيس قائمة "بياحد"، نفتالي بينيت، منصب رئيس الحكومة، مقابل 41% لنتنياهو؛ و44% لنتنياهو مقابل 39% الذين أيدوا أن يتولى رئاسة الحكومة رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"/ أفيغدور ليبرمان.

وحسب الاستطلاع، فإن 67% من الإسرائيليين، بينهم 65% من ناخبي الائتلاف و77% من ناخبي المعارضة الصهيونية، يتخوفون من هجوم على إسرائيل بحجم "طوفان الأقصى"، فيما قال 26% إنهم لا يتخوفون من سيناريو كهذا، و7% لا يعرفون إذا كان هجوما كهذا سيحدث أم لا.