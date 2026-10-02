منظمة جديدة يمولها يهود أميركيون: الهدف طرد الفلسطينيين وحرب أبدية

تقرير: خطة المنظمة تهدف إلى تغيير النخبة الأمنية الإسرائيلية، وأحد خريجيها هو رئيس الشاباك الحالي، وحسب رؤيتها: "السلام ليس غاية إستراتيجية؛ مصر والأردن قد تتحولان لعدوتين في المستقبل؛ علينا أن نحيا في وعي أمة مجندة..."

يعمل تنظيم جديد يموّله يهود أميركيون على خطة كبيرة تهدف إلى تغيير النخبة الإسرائيلية، وخاصة الأمنية، ويستخدم ذراعا من أجل تأهيل جيل جديد من الضباط اليمينيين المتطرفين بهدف الاستيلاء على مناصب مركزية في جهاز الأمن الإسرائيلي.

وتطلق على التنظيم الجديد تسمية "المركز من أجل حرية إسرائيلية"، وهو صيغة جديدة لـ"صندوق الأمل" الذي يموله أثرياء يهود أميركيون، ودعم منظمة "كوهيليت" اليمينية الإسرائيلية التي بادرت ووضعت أسس خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء وخاصة المحكمة العليا، وبدأت حكومة بنيامين نتنياهو بتنفيذها بواسطة تشريعات، منذ بداية ولايتها، وأدت إلى شرخ واسع بين مؤيديها ومعارضيها في المجتمع الإسرائيلي.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة، أن "أثرياء يهود أميركيون يحاولون مرة أخرى إعادة تشكيل النخبة الإسرائيلية، وإذا كانوا قد اكتفوا في الماضي بتأهيل خبراء قانون يمينيين كي يغيروا وجه جهاز القضاء، فإن الهدف الآن هو تغيير وجه جهاز الأمن، بحيث يترأسه أشخاص يدعون إلى الترانسفير (طرد الفلسطينيين) وحرب أبدية".

ويرعى "المركز من أجل حرية إسرائيلية" المذكور "معهد أرغمان"، الذي يرأسه مؤسس حركة اليمين المتطرف الإسرائيلية "إم تيرتسو"، رونين شوفال، ويقدم هذا المعهد عدة برامج في مقدمتها "برنامج تشرتشل" المخصص لعناصر أمنية، الذين يجتمعون في القدس، أسبوعيا، "للتداول في أفكار محافظة وتشكيل شبكة أعضاء ستستخدم كأساس للنخبة اليمينية الجديدة، مثلما عملت الحركة المحافظة في الولايات المتحدة، وهكذا يسعون للعمل الآن في اليمين الاستيطاني"، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن أحد خريجي الفوج الثاني في "برنامج تشرتشل" هو رئيس الشاباك، دافيد زيني، وأن "الرؤية الجديدة لأمن إسرائيل"، حسب رؤساء المركز والمعهد ووثيقة من 270 صفحة وضعها عناصر "برنامج تشرتشل" هي كالآتي:

"السلام ليس غاية إستراتيجية. وعموما، لا يوجد عهد بدون حروب. وينبغي التطلع إلى المبادر والحسم في أي مواجهة، والعودة إلى فكرة الهجوم المسبق. ويجب زيادة حجم جيش البرية وإقامة مناطق عازلة خارج الأراضي الإسرائيلية، وقريبا من الحدود. ويتعين على الجيش أن يكون مستعدا للقتال في عدة جبهات في الوقت نفسه، وبضمن ذلك (تنفيذ) اجتياح عميق وواسع لعدة فرق عسكرية في مسافة مئات الكيلومترات من حدودنا".

وأضافت الوثيقة أنه "بالرغم من اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، فإن من شأن هاتين الدولتين أن تتحولان ثانية إلى عدوتين في المستقبل، ولذلك يجب النظر إليهما على أنهما تشكلان تهديدا محتملا. وعلينا إعداد خطط تنفيذية شاملة لهذا الوضع".

وحسب الوثيقة، فإنه "ينبغي الاستيعاب أن أعداءنا يتطلعون إلى إبادة دولة إسرائيل لأسباب أيديولوجية، وليس بسبب ظروف معيشية متدنية. والقضايا الأساسية في الصراع مع الفلسطينيين غير قابلة للحل، ولا فرق بين أهداف السلطة الفلسطينية وأهداف حماس. ويجب تفكيك السلطة والتقدم نحو ضم كامل للضفة وتشجيع الهجرة الطوعية. وفي العقد الأول يغادر نصف مليون فلسطيني وفي العقد التالي ينضم إليهم 250 ألف مغادر. ويجب إقامة وزارة خاصة من أجل ذلك، ودراسة إقامة مطار قرب معبر اللنبي (الكرامة) من أجل التسهيل على المهنيين بالهجرة".

وتابعت الوثيقة أنه "بشكل عام، علينا أن نحيا في وعي أمة مجندة، الذي يتطلب استثمارا من ميزانية الدولة، واستثمار المواطنين في إطار خدمة نشطة في قوات الاحتياط. ويفضل تقليص المساعدات من الولايات المتحدة من أجل الانتقال من التبعية إلى الشراكة وتمويل التكاليف الأمنية بواسطة تقليص الإنفاق على الاحتياجات العامة. وينبغي تقليص آلاف الوظائف في القطاع العام، وتقليص رواتب الذين سيبقون في وظائفهم. وعلينا تحديد مخصصات التأمين الوطني بواسطة أوامر طوارئ، وتجميد برامج في مجالات التربية والتعليم والثقافة لأنه ليس لدينا امتياز بالإنفاق غليها حاليا".

واعتبرت الوثيقة أنه "إلى جانب ذلك يجب إعادة صياغة الكود الأخلاقي للجيش الإسرائيلي وإسناده إلى مبدأ أخلاقي قومي وليس شموليا. وعلينا التشديد على قيمة الانتصار والهوية القومية كإطار أخلاقي بديل. ويفضل التخلي عن قيم أخلاقية شمولية تستند إلى قيمة الإنسان وكرامته، وإضافة بند يكون بموجبه أن اجتثاث العدو هو أمر الساعة".

ولفت التقرير إلى أن زيني أعلن في خطاب نادر قبل ثلاثة أشهر أن "بدي أجندة وأريد دفعها قدما"، وأنه موالٍ "للمستوى المنتخب" من دون أن يذكر التزامه تجاه الجمهور والقانون، وأن زيني ألقى خطابه هذا خلال أمسية نظمها "معهد أرغمان"، والذي تعهد خلالها مدير عام "المركز من أجل حرية إسرائيلية" أن "نخبة جديدة تتشكل في إسرائيل.

ووفقا للتقرير، فإن "برنامج تشرتشل" هو أهم برنامج للمعهد وموجه للأشخاص المعنيين "بالتأثير على السياسة الخارجية والأمنية"، وتخرج من هذا البرنامج حتى الآن 65 شخصا، بينهم المتحدث باسم حيئة الإعلام القومية ومستشارون لوزراء وضباط في الجيش وقوات الاحتياط وخبراء قانون وموظفون في مكتب رئيس الحكومة، وبرز حضور لافت في الفوج الأول للبرنامج طلاب ومعلمين في الكلية العسكرية التحضيرية في مستوطنة "عيلي" التي تعتبر أبرز معاقل اليمين المتطرف.

ويبرز بين المحاضرين في "برنامج تشرتشل" أشخاص متدينون ومؤيدون لخطة "الإصلاح القضائي"، مثل رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان"، وناشط اليمين الفاشي، ميخائيل بن آري، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق، مئير بن شيطريت.