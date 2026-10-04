إسرائيل ستفتتح سفارة في الكونغو الديقراطية بالتزامن مع نقل كينشاسا سفارتها إلى القدس المحتلة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر افتتاح سفارة لكينشاسا بالقدس المحتلة، لتصبح الدولة الحادية عشرة بالمدينة، بالتزامن مع فتح سفارة إسرائيلية بالكونغو الديمقراطية سيتولاها كوبي شوشاني، تنفيذا لاتفاق سابق لتعزيز التعاون الاستثماري والأمني بين البلدين.

ستفتتح إسرائيل سفارة في الكونغو الديمقراطية، بالتزامن مع نقل كينشاسا سفارتها إلى القدس المحتلة.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، أن تل أبيب ستُقيم سفارة في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينشاسا، بالتزامن مع نقل الأخيرة سفارتها إلى القدس.

وستكون الكونغو الدولة الحادية عشرة التي تفتتح سفارة في القدس المحتلة.

وسيتولى كوبي شوشاني منصب سفير إسرائيل المقيم لدى الكونغو.

وتُبقي معظم الدول على تمثيلها الدبلوماسي لدى إسرائيل في مدينة تل أبيب، المركز الاقتصادي الرئيسي في إسرائيل، في حين نقلت بعض الدول سفاراتها إلى القدس، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية.

وفي عام 2023، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن جمهورية الكونغو الديمقراطية، تعتزم نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس.

وفي المقابل، قال رئيس الكونغو، ، فيليكس تشيسيكيدي، الذي لا يزال رئيسا لبلاده حتّى الآن، بحسب ما جاء في البيان الإسرائيلي، إنه "ناقشنا كيفية التقريب بين البلدين من خلال تطوير المزيد من المشاريع الاستثمارية الأمنية في مجال الدفاع السيبراني"، مضيفا أنه "في سبيل ذلك، وافقت دولة إسرائيل على فتح سفارة لها في كينشاسا، ومن جهة أخرى وافقت جمهورية الكونغو الديمقراطية على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس".