إصابة عشرة جنود إسرائيليين في جنوب لبنان

حسب الجيش الإسرائيلي، أصيب جندي بجروح خطيرة وضابط بجروح متوسطة جراء انفجار قنبلة ألقاها الجندي "بصورة غير سليمة" في قرية مجدل زون، وفي "حادث" آخر أصيب ثمانية جنود وُصفت جراحهم بأنها طفيفة، جراء اصطدام مركبتين

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، الأحد، أن ضابطا وجنديا نظاميا أصيبا في جنوب لبنان، أول من أمس الجمعة، "بعد إلقاء قنبلة بصورة غير سليمة"، ووصفت جراح الجندي بأنها خطيرة وجراح الضابط متوسطة.

ونُفل الجندي والضابط إلى مستشفى "رامبام" في حيفا، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في ظروف الحدث.

وأصيب الضابط والجندي، عند الساعة الثامنة والنصف مساء أول من أمس في قرية مجدل زون في جنوب لبنان، إثر إلقاء جندي قنبلة "بصورة غير سليمة" وأدى انفجارها إلى إصابة الجندي الذي ألقاها والضابط.

ويجري الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الآلية التي استخدمها الجندي في إلقاء القنبلة، وكذلك في إمكانية أن القنبلة أصابت جسما جامدا ما في المكان بعد إلقائها، ما أدى إلى إصابة الاثنين.

كذلك أصيب أول من أمس ثمانية جنود إسرائيليين في "حادث منفصل" في جنوب لبنان، وحسب الجيش الإسرائيلي فإنه نجم عن اصطدام مركبتين، ونُقل الجنود إلى مستشفى، وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في هذا "الحادث".