استطلاع: 8 مقاعد للمشتركة ومقعد واحد يفصل بين معسكرَي آيزنكوت ونتنياهو

أظهر استطلاع تقدم معسكر المعارضة الإسرائيلية بـ52 مقعدا مقابل 51 لمعسكر نتنياهو، وتصدر حزب "يشار" بـ23 مقعدا، وتفوق آيزنكوت كالأنسب لرئاسة الحكومة، وسط تخاوفات من تكرار هجوم شبيه بـ7 أكتوبر وانتقادات حادة بعد حادثة "فلاي دبي".

رجل يدلي بصوته في صندوق اقتراع بمدينة الطيبة، عام 2022 (Getty Images)

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل، الأحد، تقدُّم معسكر الأحزاب الصهيونية المعارِضة على معسكر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بمقعد واحد فقط في انتخابات تُجرى اليوم، فيما تحصل القائمة المشتركة على 8 مقاعد.

جاء ذلك بحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، ويظلّ وفقه رئيس حزب "يَشار" ورئيس أركان الجيش الأسبق، غادي آيزنكوت، متفوقا على نتنياهو، بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها حزب كل منهما، وبأيهما الأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة.

وأظهر الاستطلاع حصول حزب "يَشار" على 23 مقعدا في انتخابات تُجرى اليوم، متفوقا بذلك بمقعدين على الليكود، فيما يحصل رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، وتحالفه "بِياحد" الذي يضمّ رئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، على 12 مقعدا.

ويحصل معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو على 52 مقعدا، مقابل 51 مقعدا لمعسكر نتنياهو، بالإضافة إلى المقاعد الأربعة التي يتحصل عليها تحالف هندل - زليخا، الذي لم يعلن بعد لأي المعسكرين سينضم.

أما بالنسبة إلى التمثيل العربي، المتمثل بالقائمتين العربيتين؛ المشتركة الثلاثية، التي تشمل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، والموحدة، فتحصلان على 13 مقعدا، بواقع 8 مقاعد للمشتركة و5 للموحدة.

وجاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها كل حزب على النحو الآتي:

"يَشار": 23 مقعدا.

"الليكود": 21 مقعدا.

"بياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 12 مقعدا.

"يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 8 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 8 مقاعد.

"شاس": 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 8 مقاعد.

المشتركة الثلاثية؛ الجبهة والتجمع والعربية للتغيير: 8 مقاعد.

"الصهيونية الدينية"، برئاسة بتسلئيل سموتريتش: 6 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

تحالُف هندل - زليخا: 4 مقاعد.

ولا يتجاوز "عمخا يسرائيل" برئاسة الضابط الإسرائيلي السابق، عوفر فينتر نسبة الحسم، الأمر الذي يشكّل ضربة لمعسكر نتنياهو، إذ كان فينتر قد صرّح علنا في وقت سابق، بأنه سينضمّ إلى معسكر نتنياهو.

الأنسب لرئاسة الحكومة

وفي ما يتعلّق بالأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة، تصدّر آيزنكوت المرشّحين للمنصب وواصل تفوّقه على نتنياهو، فيما تفوّق الأخير على بينيت.

وفي مقارنة بين آيزنكوت ونتنياهو، يتحصّل الأول على 41% من تأييد المشاركين في الاستطلاع، فيما يحصل رئيس الحكومة الحالي على 38%، في حين قال 21% إن كليهما لا يصلح لتولّي المنصب.

وحصل نتنياهو على تأييد 40% من المؤيدين، متفوقا على بينيت الذي حظي بـ35%، فيما قال 25% إن كليهما لا يصلح لتولّي المنصب.

وفي السؤال ذاته حينما وُجّه لناخبي المعارضة حصرا، تقدم رئيس حزب "يشار" متحصّلا على نسبة 35%، مقابل 23% لبينيت، فيما قال 42% من المستطلعة آراؤهم إن كليهما لا يصلح لتولّي المنصب.

7 أكتوبر و"فلاي دبي"

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عن أحداث رحلة "فلاي دبي"، فأجاب 45% منهم بأنهم يخشون السفر على متن شركات طيران أجنبية بعد الحادثة.

وفي ما يتعلق بالدولة المسؤولة عن الحادث، أجاب 43% من المشاركين بأن الإمارات هي المسؤولة، بينما رأى 32% منهم أن إسرائيل هي المسؤولة.

وفي ما يخص أداء وزيرة النقل، ميري ريغيف، فقد منحها 66% من المشاركين تقييما "غير جيد عموما". ومن بين ناخبي الائتلاف، منحها 38%، التقييم نفسه.

وبعد ثلاث سنوات من هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أعرب 67% من جميع المشاركين في الاستطلاع عن خشيتهم من تكرار حدث شبيه.

وبعد تصريحات الرئيس السابق لمديرية الأسرى والمفقودين، الذي صرّح بأنه كان بالإمكان إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة، قبل عام من الوقت الذي عادّوا فيه، قال 54% من المشاركين إن سبب عدم عودتهم مبكرا يعود إلى اعتبارات سياسية.