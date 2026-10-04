نتنياهو: "أعداؤنا يريدون تهديد مجالنا البحري"

رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، أثناء تواجده في القاعدة البحرية بأسدود، الأحد

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن "أعداء" إسرائيل "يريدون تهديد مجالها البحري".

جاء ذلك خلال تواجد نتنياهو في قاعدة أسدود البحرية، بحسب بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم، وذلك في تحذير شبيه بتحذيرات أمنية أُخرى، كان قد أطلقها مؤخّرا في ظلّ الحملة الانتخابية.

وذكر البيان أن نتنياهو "زار قاعدة أسدود البحرية، اليوم الأحد برفقة وزير الأمن، يسرائيل كاتس، واستمعا خلالها إلى عرض من رئيس البحرية، وقائد قاعدة أسدود، بشأن تحديات الساحة البحرية ونشاط الجبهة الجنوبية، بما في ذلك فرقة الأمن العاملة، ووحدة الإنزال التابعة".

و"اطّلع رئيس الحكومة ووزير الأمن على عرض للأسلحة التي تستخدمها الساحة في مواجهة التهديدات، سواء في الدفاع أو الهجوم"، وفق البيان.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو التُقط له أثناء تواجده في القاعدة: "أزور اليوم قاعدة أسدود البحرية برفقة وزير الأمن وقادة القوات البحرية، وقد أُعجبتُ بالقوة والكوادر والمعدات".

وأضاف نتنياهو: "نعلم أن الساحة البحرية أصبحت ساحة معركة دولية، ويتجلى ذلك في مضيق هرمز، وبالطبع في باب المندب".

وزعم قائلا: "يريد أعداؤنا تهديد منطقتنا البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وموانئنا، وحركة الملاحة البحرية، وبالطبع لن نسمح بحدوث ذلك"، مضيفا: "سمعتُ من مسؤولين أمنيين أنهم بحاجة إلى المزيد من المعدات".

وذكر نتنياهو أن "غواصة سادسة وصلت إلى إسرائيل، ويريدون المزيد؛ المزيد من السفن، والمزيد من الوسائل الأخرى التي لا أنوي الخوض في تفاصيلها هنا؛ لكنني سأقول لكم شيئا واحدا: في هذا المجال أيضًا، على السطح وتحت الماء، أعني أن إسرائيل ستكون من رواد العالم في هذا المجال الحربي، وسنحمي إسرائيل من البحر أيضا".

وفي الثاني والعشرين من الشهر الماضي، أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجيش طالب بزيادة الغواصات التي بحوزته ليصل عددها إلى ثماني غواصات، وذلك على خلفية ما وصفه بتعاظم القوة البحرية التركية.

ولفتت الإذاعة إلى أن الجيش يتابع تزوّد سلاح البحرية التركي بغواصات في السنوات الأخيرة "بشكل واسع" يشمل "زيادة كبيرة" في أسطول الغواصات والقطع البحرية الجديدة والمتطورة من صنع ألمانيا، كتلك التي تصنع لصالح إسرائيل.

وبحسب الإذاعة، فإنه بحوزة تركيا 14 غواصة، ويتوقع أن يرتفع عددها إلى 18 غواصة في السنوات القريبة، وذلك مقابل 5 غواصات بحوزة إسرائيل وسيرتفع عددها إلى 6 غواصات قريبا.

وقدم الجيش الإسرائيلي تقريرا إلى المستوى السياسي، جاء فيه أنه يجب زيادة عدد الغواصات الإسرائيلية إلى 8 غواصات في السنوات القريبة، بعد أن اشترت إسرائيل 6 غواصات من صنع ألماني في السنوات الأخيرة، إضافة إلى غواصات قديمة.