استطلاع: آيزنكوت يتصدر ومعسكر نتنياهو يتراجع إلى 49 مقعدًا

يواصل غادي آيزنكوت التصدر بـ23 مقعدًا، مقابل 21 لليكود، فيما يحصل معسكر نتنياهو على 49 مقعدًا فقط، وتهبط قائمة عوفر فينتر للمرة الأولى إلى ما دون نسبة الحسم، بينما يرى 65% أن نتنياهو يتحمل مسؤولية كبيرة عن إخفاقات 7 أكتوبر.

أظهر استطلاع جديد للرأي، قبل نحو ثلاثة أسابيع من انتخابات الكنيست الـ26، استمرار حزب "يَشار" برئاسة غادي آيزنكوت في صدارة الخريطة الحزبية بـ23 مقعدًا، مقابل ارتفاع الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 21 مقعدًا، فيما يتراجع الائتلاف الحالي إلى 49 مقعدًا فقط، مقابل 13 مقعدًا للأحزاب العربية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته القناة 12 ونشرت نتائجه مساء الإثنين، يحافظ حزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت على 13 مقعدًا، فيما تحصل كل من "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان و"الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان على 9 مقاعد.

وتتعزز القائمة المشتركة إلى 8 مقاعد، كما تحصل "يهدوت هتوراة" على 8 مقاعد أيضًا، وشاس برئاسة أرييه درعي على 7 مقاعد. ويرتفع حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير إلى 7 مقاعد، فيما يحصل تحالف "الصهيونية الدينية" و"زهوت" برئاسة بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين على 6 مقاعد.

وتحصل القائمة الموحدة على 5 مقاعد، فيما تعبر قائمة "قوات الاحتياط والاقتصادية الجديدة"، برئاسة يوعاز هندل ويرون زليخا، نسبة الحسم وتحصل على 4 مقاعد.

وفي المقابل، تهبط قائمة "عمخا يسرائيل" برئاسة عوفر فينتر إلى ما دون نسبة الحسم، مع 1.5% فقط، فيما تحصل قائمة "الجمهور الحريدي" برئاسة موتي لايتنر على 0.6%، و"كاحول لافان" برئاسة بني غانتس على 0.5%.

وهذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها قائمة فينتر تحت نسبة الحسم في استطلاعات القناة 12 منذ تقديم القوائم، قبل نحو 22 يومًا من الانتخابات، في اتجاه ظهر كذلك في استطلاع لهيئة البث العام نُشر الأحد، وذلك في أعقاب التصريحات التي تم تداولها ليوسف حداد بشأن الدولة الفلسطينية.

ويغير تراجع فينتر إلى ما دون نسبة الحسم صورة المعسكرات مقارنة بالاستطلاع السابق، إذ يرتفع المعسكر المناهض لنتنياهو بمقعد واحد إلى 67 مقعدًا.

ويتوزع هذا المعسكر، وفق القناة، بين 54 مقعدًا للأحزاب الصهيونية المعارضة لنتنياهو و13 مقعدًا للقائمتين العربيتين، فيما يحصل الائتلاف الحالي على 49 مقعدًا. أما قائمة هندل وزليخا، التي تحصل على 4 مقاعد، فتصنفها القناة ضمن "المعسكر الثالث"، ولا تضمها إلى أي من المعسكرين الرئيسيين.

آيزنكوت يتقدم على نتنياهو في الملاءمة لرئاسة الحكومة

وفي سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة، يتقدم آيزنكوت على نتنياهو، إذ قال 41% إن آيزنكوت الأنسب للمنصب مقابل 38% لنتنياهو، فيما رأى 13% أن أيا منهما غير ملائم، وقال 8% إنهم لا يعرفون.

أما في مواجهة بين نتنياهو وبينيت، فيتقدم نتنياهو بـ41% مقابل 37% لبينيت، فيما قال 16% إن أيا منهما غير مناسب، و6% إنهم لا يعرفون.

ويتسع الفارق في مواجهة نتنياهو وليبرمان، إذ يحصل نتنياهو على 43% مقابل 26% لليبرمان، فيما يرى 26% أن كليهما غير مناسب لرئاسة الحكومة، وقال 5% إنهم لا يعرفون.

65% يحملون نتنياهو مسؤولية كبيرة عن إخفاق 7 أكتوبر

وتناول الاستطلاع كذلك، بعد ثلاث سنوات من الحرب، المسؤولية عن إخفاق السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وقال 25% إن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الإخفاق، مقابل 17% حمّلوا الجيش المسؤولية، فيما رأى 47% أن الحكومة والجيش مسؤولان بالقدر نفسه، وقال 11% إنهم لا يعرفون.

وتظهر انقسامات حادة بين ناخبي الائتلاف والمعارضة؛ إذ يرى 3% فقط من ناخبي الائتلاف أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية، مقابل 43% يحملون الجيش المسؤولية، و37% يقولون إن الطرفين مسؤولان بالقدر نفسه.

أما بين ناخبي المعارضة، فيحمّل 40% الحكومة المسؤولية الرئيسية، مقابل 6% للجيش، فيما يرى 52% أن المسؤولية تقع على الطرفين بالقدر نفسه.

وعند السؤال مباشرة عن مسؤولية نتنياهو، قال 65% إن عليه "مسؤولية كبيرة" عن إخفاق السابع من أكتوبر، مقابل 22% يرون أن مسؤوليته "قليلة"، و6% قالوا إنه لا يتحمل أي مسؤولية، فيما أجاب 7% بأنهم لا يعرفون.

وبين ناخبي الائتلاف، يرى 27% أن نتنياهو يتحمل مسؤولية كبيرة، مقابل 48% يرون أن مسؤوليته محدودة و15% ينفون عنه المسؤولية كليًا. وفي أوساط ناخبي المعارضة، يحمل 91% نتنياهو مسؤولية كبيرة، مقابل 6% يرون أن مسؤوليته محدودة.

تراجع في تأييد تشكيل لجنة تحقيق مستقلة

ويؤيد 66% من المستطلعة آراؤهم تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في أحداث السابع من أكتوبر 2023، يعينها رئيس المحكمة العليا، مقابل 21% يعارضون تشكيلها، فيما قال 13% إنهم لا يعرفون.

وبين ناخبي الائتلاف، يؤيد اللجنة 37% مقابل 49% يعارضونها، بينما ترتفع نسبة التأييد لدى ناخبي المعارضة إلى 93% مقابل 3% معارضين. وفي أوساط ناخبي الأحزاب العربية، يؤيد 80% تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، مقابل 2% يعارضون، و18% لا يعرفون.

لكن الاستطلاع يظهر تراجعًا واضحًا في التأييد مقارنة بحزيران/ يونيو 2024؛ إذ كان 85% يؤيدون حينها تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، مقابل 66% اليوم، فيما ارتفعت نسبة المعارضين من 6% إلى 21%.

وعند سؤال ناخبي الائتلاف عن مدى تأثير إخفاق السابع من أكتوبر ونتائجه في قرارهم التصويت لأحزاب معسكر نتنياهو، قال 33% إن ذلك جعلهم يعيدون النظر في تصويتهم بدرجة كبيرة أو كبيرة جدًا، مقابل 22% قالوا إن تأثيره محدود، و41% قالوا إنه لم يؤثر عليهم إطلاقًا.