الليكود والصهيونية الدينية يوقعان اتفاق فائض أصوات

حزب بن غفير: "الليكود رفض التوقيع على اتفاق فائض أصوات معنا، وذلك في إطار محاولة الليكود إضعاف عوتسما يهوديت، وإبقاء بن غفير خارج حكومة الوحدة التي يخطط الليكود لتشكيلها مع آيزنكوت"

أعلن حزبا الليكود والصهيونية الدينية اليوم، الثلاثاء، أنهما وقعا على اتفاق فائض أصوات، فيما يتوقع أن يوقع حزب شاس وكتلة "يهدوت هتوراة" على اتفاق مشابه بينهما.

ومن شأن ذلك أن يبقي حزب "عوتسما يهوديت"برئاسة إيتمار بن غفير، بدون اتفاق إذا لم يوقع مع حزب "عمخا يسرائيل" الذي يتأرجح عند نسبة الحسم حسب الاستطلاعات.

وجاء في بيان صادر عن "عوتسما يهوديت" أنه "لأسفنا رفض الليكود التوقيع على اتفاق فائض أصوات معنا، وذلك في إطار محاولة الليكود إضعاف عوتسما يهوديت، وإبقاء بن غفير خارج حكومة الوحدة التي يخطط الليكود لتشكيلها مع آيزنكوت".

وأعلن رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، مؤخرا، عن توقيع اتفاق فائض أصوات مع حزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان، وفي موازاة ذلك أعلنت قائمة "بِياحد" برئاسة نفتالي بينيت، وحزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، عن توقيع اتفاق بينهما.

والموعد الأخير لتوقيع اتفاقات فائض أصوات هو 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن الحزب الذي لا يوقع اتفاق فائض أصوات لا يتم احتساب الأصوات الفائضة التي حصل عليها بعد تقسيم المقاعد في الكنيست، كما لا تحتسب الأصوات التي حصل عليها الحزب الذي لا يتجاوز نسبة الحسم حتى لو وقع على اتفاق فائض أصوات.