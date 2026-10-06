قسم إعادة تأهيل الجنود المصابين استقبل 30 ألف عنصر خلال الحرب الحالية

حسب معطيات القسم، فإن 47% من المصابين هم شبان دون سن 30 عاما، و62% من عناصر قوات الاحتياط، و8% هم نساء، وعدد العناصر الأمنية الذين يعتني بهم القسم ارتفع إلى 91,200 عنصر ويتوقع أن يصل هذا العدد إلى 100 ألف

أعلن قسم إعادة تأهيل الجنود الجرحى في وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أنه استقبل منذ 7 أكتوبر 2023 حوالي 30 ألف جريح وجريحة من قوات الأمن الإسرائيلية.

وأضاف قسم إعادة تأهيل الجنود في بيان، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لشن حرب الإبادة على غزة، أن عدد العناصر الأمنية الذين يعتني بهم القسم ارتفع إلى 91,200 عنصر الذين أصيبوا في جميع حروب إسرائيل.

وحسب معطيات القسم، فإن 47% من المصابين هم شبان دون سن 30 عاما، و62% من عناصر قوات الاحتياط، و8% هم نساء.

واعترف القسم بحوالي 18,900 عنصر، ويشكلون 63% من المصابين في الحرب الأخيرة، بأنهم يواجهون مشاكل وأزمات نفسية، و106 عناصر بُترت أطرافهم، و249 عنصرا مع إصابات معقدة في الرأس، و29 عنصرا أصيبوا بالعمى أو بعسر دائم في نظرهم، وتم الاعتراف بـ63 عنصرا بأنهم معاقون بنسبة 100%.

ويتوقع قسم إعادة التأهيل أن يرتفع عدد عناصر الأمن الذين يعنى بهم حتى العام 2028 إلى 100 ألف، وأن يكون نصفهم من الذين يواجهون مشاكل نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، وعددهم حاليا 42,500 ويشكلون نسبة 46%.

وجاء في البيان أن وزارة الأمن حولت قسم إعادة التأهيل إلى "السلطة القومية لإعادة التأهيل والعناية بجرحى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن"، بموجب قرار حكومي، وتعيين عنصر اتصال شخصي لكل مصاب وتسهيل إجراءات الاعتراف بإعاقة.

وارتفعت ميزانية قسم إعادة التأهيل بنسبة 88% في السنوات الثلاث الأخيرة ووصلت إلى 10 مليارات شيكل، وأكثر من 60% من الميزانية مخصصة لحلول وعلاجات في المجال النفسي وما بعد الصدمة، وتمت زيادة عدد المعالِجين النفسيين إلى حوالي 2300 معالِج.