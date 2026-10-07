احتياطي النقد الأجنبي لدى بنك إسرائيل يتراجع 4.6 مليارات دولار

احتياطي النقد الأجنبي لدى بنك إسرائيل يتراجع بنحو 4.6 مليارات دولار خلال أيلول/ سبتمبر، إلى نحو 237 مليار دولار، بفعل إعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية وأنشطة حكومية بالعملة الصعبة.

تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى بنك إسرائيل بنحو 4.64 مليارات دولار خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، ليبلغ 236.998 مليار دولار في نهاية الشهر، مقابل 241.641 مليار دولار في نهاية آب/ أغسطس، فيما شكّل الاحتياطي 34.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

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وأفاد بنك إسرائيل، اليوم الأربعاء، بأن الانخفاض نجم أساسًا عن إعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية بقيمة تقارب 4.411 مليارات دولار، إلى جانب أنشطة للحكومة بالعملة الأجنبية بقيمة نحو 272 مليون دولار.

وبحسب بيانات البنك، بقي مستوى الاحتياطيات أعلى من مستواه في أيلول/ سبتمبر 2025، حين بلغ 231.88 مليار دولار.