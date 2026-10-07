استطلاع: معسكر نتنياهو يتقدم بـ5 مقاعد والمشتركة والموحدة تحصدان 15

استطلاع للقناة 13 يظهر تقدم معسكر نتنياهو إلى 55 مقعدًا مقابل 50 للمعسكر المناوئ، من دون بلوغ أغلبية 61، فيما تحصل القائمتان العربيتان على 15 مقعدًا؛ وقال 63% إن حدثًا شبيهًا بـ7 أكتوبر قد يتكرر.

أظهر استطلاع انتخابي جديد تقدّم معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى 55 مقعدًا، مقابل 50 للمعسكر المناوئ له، بفارق خمسة مقاعد، من دون أن يتمكن أي منهما من بلوغ أغلبية 61 مقعدًا، فيما تحصل القائمتان العربيتان مجتمعتين على 15 مقعدًا.

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ونشرت القناة 13 الإسرائيلية نتائج الاستطلاع، مساء الأربعاء، وقدمت نتيجة توزيع الكتل باعتبارها "معطى لم يظهر حتى الآن في انتخابات 2026"، في إشارة إلى الاتجاه التصاعدي لمعسكر نتنياهو وتراجع حزب يشار ليفقد الصدارة ويتعادل مع الليكود.

وبحسب توزيع المقاعد، يتساوى حزب الليكود وقائمة "يَشار" عند 20 مقعدًا لكل منهما، فيما تحصل قائمة "بياحد" على 12 مقعدًا، و"الديمقراطيون" على 10 مقاعد. وتحصل القائمة المشتركة على 9 مقاعد، بينما يحصل "يسرائيل بيتينو" على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 8، و"عوتسما يهوديت" على 8 أيضًا.

ويحصل كل من شاس وتحالف "الصهيونية الدينية – زهوت" على 7 مقاعد، فيما تحصل القائمة الموحدة على 6 مقاعد، وقائمة "عمخا يسرائيل" على 5 مقاعد.

وبحسب خريطة الكتل، يتكون معسكر نتنياهو من 55 مقعدًا، مقابل 50 مقعدًا للمعسكر المناوئ، فيما تحصل المشتركة والموحدة على 15 مقعدًا؛ ما يعني أن تقدم معسكر نتنياهو على خصومه لا يمنحه بمفرده الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.

وأظهر الاستطلاع كذلك بقاء "كاحول لافان" خارج الكنيست، بعدما حصل على 0.8% من أصوات المستطلعة آراؤهم، فيما حصلت قائمة "الجمهور الحريدي" على 1.1%، وقائمة "هندل–زليخا" على 2.9%، ولم تنجح بتجاوز نسبة الحسم.

وفي سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة، يواصل آيزنكوت تقدمه على نتنياهو، إذ يحصل على 44% مقابل 40% لرئيس الحكومة، مع تقليص نتنياهو الفارق مقارنة بالاستطلاع السابق.

ويأتي تقدم معسكر نتنياهو في استطلاع القناة 13 بأوسع من متوسط الاستطلاعات خلال الأيام السبعة الأخيرة، والذي يمنحه 53 مقعدًا مقابل 51 للمعسكر المناوئ له. وأشارت القناة 13، مساء الأربعاء، إلى أن نتائج الاستطلاع تُظهر كذلك اقتراب القائمتين العربيتين من 16 مقعدًا.

63%: حدث مثل 7 أكتوبر قد يتكرر

وفي الأسئلة المتعلقة بذكرى هجوم السابع من أكتوبر وحرب الإبادة على غزة، قال 63% من المشاركين إنهم يعتقدون أن حدثًا مشابهًا لـ7 أكتوبر يمكن أن يتكرر، مقابل 20% قالوا إنه لا يمكن أن يتكرر، فيما أجاب 17% بأنهم لا يعرفون.

وفي سؤال بشأن الطرف الذي انتصر في الحرب على قطاع غزة، رأى 37% أن إسرائيل هي المنتصرة، مقابل 13% قالوا إن حماس انتصرت، فيما اختار 50% إجابة "لا أحد" أو قالوا إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

وفي ما يتعلق بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر، أيد 54% تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، مقابل 33% فضلوا لجنة يعيّنها الكنيست، فيما قال 13% إنهم لا يعرفون أي نموذج للتحقيق يفضلون.

وتأتي هذه النتائج في الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر، وفي خضم الحملة الانتخابية، إذ تجمع بين تقدم معسكر نتنياهو في توزيع المقاعد وبين أغلبية واسعة ترى إمكان تكرار حدث مشابه، فيما لا يرى سوى 37% أن إسرائيل انتصرت في الحرب على غزة.