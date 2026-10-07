الشرطة تشتبه بتناقض مصالح بعمل مسؤولين أمنيين بوزارة المواصلات في "فلاي دبي"

المسؤولان الأمنيان بوزارة المواصلات الإسرائيلية هما رئيس شعبة الأمن في وزارة المواصلات ومدير مركز العمليات لأمان الطيران في الوزارة، وأحدهما مسؤول عن الأمن في أحد المطارات الأجنبية، والتحقيق حول ما إذا حصلا على مصادقة للعمل بوظيفة إضافية

تحقق الشرطة الإسرائيلية في شبهات ضد مسؤولين في وزارة المواصلات عن أمن الطيران وعن التدقيق في هوية الطيارين الذين يقودون رحلات جوية إلى إسرائيل، بأنهما عملا لصالح شركات طيران أجنبية، بينها شركة "فلاي دبي" الإماراتية بعد محاولة أحد طياري هذه الشركة إسقاط طائرة متجهة إلى إسرائيل.

وتجري الوحدة القطرية لمحاربة الجريمة في الشرطة (لاهاف 433) عملية تقصي حقائق ضد رئيس شعبة الأمن في وزارة المواصلات، أفراهام كوهين، ومدير مركز العمليات لأمان الطيران في الوزارة، دفير روبنشتاين.

وبدأ تقصي الحقائق في أعقاب توجه مسؤولين في وزارة المواصلات إلى الشرطة، حول شبهة تناقض مصالح ضد المسؤولين وأنهما يعملان في شركات طيران أجنبية تسيّر رحلات إلى إسرائيل.

ويأتي تقصي الحقائق في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، جاء فيه أن كوهين يعمل عملا إضافيا كمسؤول عن الأمن في مطار أجنبي في موازاة عمله في وزارة المواصلات، وستدقق "لاهاف 433" في اتفاق توظيف كوهين وما إذا حصل على مصادقة للعمل الإضافي، لأن مفوضية خدمات الدولة الإسرائيلية لم تصادق أبدا على عمله الإضافي.

وادعى كوهين أنه حصل على مصادقة على عمله الإضافي من مدير عام وزارة المواصلات عندما بدأ بالعمل في الوزارة، في العام 2018.

كذلك تدقق "لاهاف 433" بخصوص روبنشتاين إذا كان عمله الإضافي ينطوي على تناقض مصالح، وإذا تمت المصادقة على عمله كمستقل في موازاة عمله في وزارة المواصلات، وحسب تقرير نشرته القناة 12، فإن روبنشتاين تلقى أجرا من عدة مصادر بينها شركة "فلاي دبي" مقابل استشارات وإرشادات.

وسيتم التدقيق في ما إذا يشمل اتفاق توظيف روبنشتاين بندا يمنعه من تقديم استشارات لشركات أجنبية، وما إذا تعين عليه أن يبلغ بعمله الإضافي، وإضافة إلى المشتبهين سيتم تقصي حقائق ضد موظفين آخرين في وزارة المواصلات.

وذكر موقع "واينت" الإلكتروني أن شعبة الأمن في الوزارة تراقب الحيز الجوي والبحري والبري في إسرائيل، وتعمل حاليا بدون موظفين وميزانية ولا تجري مداولات فيها.