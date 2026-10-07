تدخلات بنك إسرائيل المرتبطة بالحرب توقفت منذ أيار

أظهر التقرير الشهري لبنك إسرائيل عدم تنفيذ أي عمليات جديدة منذ أيار/ مايو وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر ضمن برامج بيع العملات الأجنبية والمبادلة وصفقات إعادة الشراء التي أُطلقت مع اندلاع الحرب، بعد تدخلات تركز معظمها في الأشهر الأولى.

لم يسجل بنك إسرائيل أي نشاط جديد، منذ أيار/ مايو وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن برامج التدخل التي أطلقها في الأسواق المالية مع بدء الحرب على غزة، وذلك بعد استخدام متقطع لبيع العملات الأجنبية وتوفير السيولة وإجراء صفقات إعادة شراء خلال السنوات الثلاث الماضية.

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وأظهر التقرير الشهري لبنك إسرائيل حول البرامج التي ينفذها في الأسواق المالية في ظل الحرب، الصادر اليوم الأربعاء، أن حجم النشاط حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2026 بلغ صفرًا خلال الأشهر الخمسة الأخيرة في صفقات إعادة الشراء (ريبو)، وصفقات المبادلة بين الدولار والشيكل، وبيع العملات الأجنبية.

ويظهر التسلسل الزمني للبيانات أن الجزء الأكبر من تدخلات بنك إسرائيل ضمن البرامج الاستثنائية تركز في الأشهر الأولى للحرب، ولا سيما في سوق العملات الأجنبية والائتمان للمصالح الصغيرة، بينما أصبحت التدخلات لاحقًا محدودة ومتباعدة.

اقتصرت أحدث هذه التدخلات على صفقات إعادة شراء بقيمة 400 مليون شيكل خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل الماضيين، قبل تسجيل خمسة أشهر متتالية من دون نشاط ضمن البرامج المدرجة في التقرير.

وكان البنك قد أطلق، عقب اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، سلسلة برامج قال إنها تهدف إلى ضمان الأداء السليم للأسواق المالية، ودعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.

وشملت البرامج خطة لبيع عملات أجنبية بما يصل إلى 30 مليار دولار، بهدف الحد من تقلبات سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار عمل الأسواق، إلى جانب برنامج صفقات مبادلة (Swap) بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار لتوفير السيولة في سوق العملات الأجنبية.

وبحسب البيانات الشهرية، باع بنك إسرائيل 8.2 مليارات دولار من احتياطيات العملات الأجنبية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في ذروة الاضطرابات التي أعقبت اندلاع الحرب، ثم 300 مليون دولار إضافية في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه.

ولم يسجل البرنامج عمليات بيع إضافية حتى حزيران/ يونيو 2025، حين باع البنك 300 مليون دولار أخرى، قبل أن تتوقف عمليات البيع مجددًا حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2026. وبذلك، بلغ مجموع ما باعه البنك ضمن البرنامج، وفق البيانات المنشورة، 8.8 مليارات دولار من سقف يصل إلى 30 مليارًا.

أما برنامج المبادلة بين الدولار والشيكل، الذي حدد البنك سقفه عند 15 مليار دولار، فلم يسجل سوى نشاط بقيمة 400 مليون دولار في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولم تُنفذ ضمنه عمليات إضافية في الأشهر اللاحقة التي يشملها التقرير.

كما استخدم بنك إسرائيل صفقات إعادة الشراء (ريبو)، التي يجريها مع جهات مؤسساتية وصناديق استثمار مقابل ضمانات على شكل سندات حكومية أو تجارية، بهدف الحفاظ على عمل الأسواق بصورة منتظمة.

وسجلت هذه الصفقات نشاطًا بقيمة 95 مليون شيكل في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وخمسة ملايين شيكل في كانون الثاني/ يناير 2024، قبل أن تعود بصورة أكبر في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2026، بقيمة 200 مليون شيكل في كل شهر.

وبذلك بلغ إجمالي صفقات إعادة الشراء المسجلة في التقرير 500 مليون شيكل، فيما لم يسجل البنك نشاطًا جديدًا ضمن هذا المسار منذ أيار/ مايو الماضي.

وشملت الإجراءات كذلك برنامجًا نقديًا لتخفيف شروط الائتمان أمام المصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر المتضررة من الحرب، سمح لبنك إسرائيل بتخصيص قروض للبنوك بقيمة تصل إلى 10 مليارات شيكل، وإجراء صفقات إعادة شراء مع جهات ائتمان غير مصرفية خاضعة للرقابة بقيمة تصل إلى مليار شيكل.

وسجل البرنامج نشاطًا بقيمة 2.1 مليار شيكل في كانون الأول/ ديسمبر 2023، و2.2 مليار في كانون الثاني/ يناير 2024، و2.1 مليار في شباط/ فبراير، بإجمالي 6.4 مليارات شيكل، قبل انتهاء البرنامج في شباط/ فبراير 2024.