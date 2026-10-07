ضابط شرطة كبير ينفي مزاعم زيني حول "مجموعات عسكرية مسلحة" في النقب

الضابط: "إذا كانت هناك معلومات لدى الشاباك حول تشكيل كتائب أو خلايا عسكرية في النقب، فإنه يتوقع أن تنقل معلومات خطيرة كهذه أولا إلى الشرطة الإسرائيلية ولواء الجنوب، كي يكون بالإمكان التعامل معها، وألا يتم إلقاء كلام كهذا في الهواء"

نفى ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، مزاعم رئيس الشاباك، دافيد زيني، حول محاولات لتشكيل مجموعات مسلحة ذات طابع عسكري في النقب، وقال الضابط إنه "ليس واضحا من أين أحضر رئيس الشاباك هذه المعلومات".

وأضاف الضابط أن "مُركزي الشاباك الذين يعملون مقابل لواء الجنوب (في الشرطة)، وكذلك مسؤولين في الشاباك الذين يجرون اتصالات متواصلة مع اللواء، يقولون إنهم لا يعرفون على ماذا تستند أقوال زيني، ويتساءلون في لواء الجنوب أيضا من أين جاءت هذه المعلومات"، وفق ما نقل عنه موقع "واينت" الإلكتروني.

وأشار الضابط إلى أنه "إذا كانت هناك معلومات استخباراتية لدى الشاباك حول تشكيل كتائب أو خلايا عسكرية في النقب، فإنه يتوقع أن تنقل معلومات خطيرة كهذه أولا إلى الشرطة الإسرائيلية ولواء الجنوب، كي يكون بالإمكان التعامل معها، وألا يتم إلقاء كلام كهذا في الهواء وإحداث هلع بينما لا تعلم أي جهة يفترض أن تتعامل مع ظاهرة كهذه بالمعلومات التي تستند إليها".

وزعم زيني، خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، أول من أمس، أن "هناك أماكن في التجمعات البدوية توجد فيها خلايا عسكرية ومحاولات لإقامة كتائب أشبه بالعسكرية، وهذه ظاهرة مقلقة للغاية"، مضيفًا أن الشاباك يعمل باستمرار على إحباط ما وصفه بهذه الخلايا، وادعى أن لهذه المجموعات "صلة مقلقة" بتنظيمات من بينها حركة حماس.