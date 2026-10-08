إسرائيل تعلن بدء تشغيل خط أميركي لإنتاج صواريخ "القبة الحديدية"

خط جديد لإنتاج صواريخ اعتراض "تامير" التابعة لمنظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية للدفاع الجوي يبدأ العمل في ولاية أركنساس الأميركية، ضمن مصنع مشترك لـ"رافائيل" و"رايثيون"، في أول إنتاج كامل لهذه الصواريخ خارج إسرائيل.

بدأت الولايات المتحدة بتصنيع وتجميع صاروخ اعتراض من طراز "تامير"، المستخدم في منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية للدفاع الجوي، بالكامل على الأراضي الأميركية، ضمن توسيع قاعدة الإنتاج المشتركة بين الصناعات العسكرية الإسرائيلية والأميركية.

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وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية في بيان، الخميس، إن الصاروخ الأول تسلمته مديرية "حوما" التابعة لمديرية البحث والتطوير في الوزارة والمسؤولة عن تطوير وإدارة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، خلال مراسم أقيمت في مصنع Raytheon-Rafael Protection Systems (R2S) في إيست كامدن بولاية أركنساس.

ويعد المصنع أول منشأة خارج إسرائيل تنتج صواريخ "تامير"، وقد أقامته شركة "رافائيل" الإسرائيلية بالتعاون مع "رايثيون" الأميركية ضمن المشروع المشترك R2S، في إطار التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة في مجال الدفاع الصاروخي.

وبحسب وزارة الأمن، يهدف خط الإنتاج الجديد إلى توسيع القدرة الصناعية المشتركة وتسريع إنتاج صواريخ الاعتراض المخصصة لمنظومة "القبة الحديدية"، في وقت تعمل فيه إسرائيل على زيادة مخزوناتها من صواريخ الدفاع الجوي.

ولن يقتصر الإنتاج في المصنع على صواريخ "تامير" المخصصة لإسرائيل، إذ من المقرر أن ينتج كذلك صاروخ SkyHunter، وهو النسخة الأميركية من "تامير"، لاستخدامه ضمن منظومة MRIC التابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية.

وقالت الوزارة إن المصنع سيخدم احتياجات الدفاع الجوي في إسرائيل والولايات المتحدة، ويوسع قاعدة التصنيع المشترك بين الجانبين.

وشارك في مراسم تسليم الصاروخ حاكمة أركنساس سارة هاكابي ساندرز، والسيناتور الأميركي عن الولاية توم كوتون، ومسؤولون في وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية ووزارة الأمن الإسرائيلية وشركتي "رافائيل" و"رايثيون"، إلى جانب الملحق العسكري الإسرائيلي في واشنطن.

وتزعم وزارة الأمن الإسرائيلية أن منظومة "القبة الحديدية" سجلت أكثر من 10 آلاف عملية اعتراض "ناجحة" خلال نحو 15 عامًا من تشغيلها.

وطُورت المنظومة بقيادة مديرية "حوما" في وزارة الأمن وشركة "رافائيل"، فيما تشارك وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية في برامج الدفاع الصاروخي الإسرائيلية.

وتشمل منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات التي تطورها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة، إلى جانب "القبة الحديدية"، منظومتي "حيتس" و"مقلاع داود".

وقال رئيس مديرية "حوما" في وزارة الأمن الإسرائيلية، موشيه فاتال، إن خط الإنتاج الجديد في الولايات المتحدة "يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز قدرات الإنتاج المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة"، مضيفًا أنه يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لـ"تسريع وتيرة إنتاج صواريخ الاعتراض في جميع منظومات الدفاع".

وأشار فاتال إلى أن جزءًا من المساعدات الأميركية المقدمة لإسرائيل "يُستثمر مجددًا في الصناعة الأميركية"، معتبرًا أن ذلك يعزز قاعدة الإنتاج المشتركة والتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية.

من جانبه، قال رئيس قسم أنظمة الدفاع الجوي في "رافائيل"، شلومو توآف، إن صاروخ "تامير" يمثل "قلب" منظومة "القبة الحديدية"، مشيرًا إلى أنه "للمرة الأولى يُنتج خارج حدود إسرائيل، هنا في كامدن بأركنساس".

وأضاف أن المصنع سينتج كلًا من "تامير" و"SkyHunter" لمصلحة قوات مشاة البحرية الأميركية، واصفًا النموذج بأنه يقوم على "هندسة إسرائيلية وإنتاج أميركي".

وتتعاون "رافائيل" و"رايثيون" في مجال إنتاج صواريخ الاعتراض داخل الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد، فيما يمثل المصنع الجديد انتقالًا إلى إنتاج كامل لصاروخ "تامير" على الأراضي الأميركية.