استطلاعان: تعادل معسكرَي نتنياهو وآيزنكوت... ما الشأن الذي يوُجِّه الناخبين في إسرائيل؟

كشف استطلاعا رأي عن انقسام حاد؛ إذ توقع أحدهما انسدادا سياسيا بتعادل المعسكرين الانتخابيين، فيما وضع الآخر نتنياهو على أعتاب حسم الأغلبية. وبموازاة ذلك، يتصدر الشأن الاقتصادي اهتمامات الناخبين، وسط قلق أغلبيتهم الساحقة على المستقل.

أظهر استطلاعان جديدان للرأي العامّ في إسرائيل، الخميس، حالة حادة من الاستقطاب والضبابية السياسية، فبينما رجّحت نتائج أحدهما سيناريو التعادل بين المعسكرين الانتخابيين، وشلل الخريطة السياسية بمنح كل من معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والمعسكر الصهيوني المناوئ له 51 مقعدا؛ أظهرت نتائج الاستطلاع الآخر تفوقا واضحا لكتلة الأول بوصولها إلى 60 مقعدا، مقتربة بذلك من حسم الأغلبية.

وتزامن هذا التباين الحزبي مع تعمّق مخاوف الشارع الإسرائيلي، إذ عبّر 74% من المستطلعة آراؤهم عن خشيتهم على "مستقبل الدولة" في حال تشكيل المعسكر المنافس للحكومة المقبلة، فيما تصدّر ملف تكلفة المعيشة والوضع الاقتصادي قائمة الأولويات الانتخابية بنسبة 29%، متقدما على الملف الأمنيّ والحرب.

ووفق استطلاع نشرت نتائجه صحيفة "يسرائيل هيوم" عبر موقعها الإلكتروني، فإن معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو يحصل على 51 مقعدا، مقابل عدد مماثل للمقاعد التي يحصل عليها معسكره، بالإضافة إلى 5 مقاعد يتحصل عليها تحالف هندل - زليخا (الاحتياطيون - الاقتصاد)، الذي لم يعلن بعد لأي المعسكرين سينضم.

أما بالنسبة إلى التمثيل العربي، المتمثل بالقائمتين العربيتين؛فتحصلان على 13 مقعدا، بواقع 8 مقاعد للمشتركة و5 للموحدة.

وبحسب استطلاع "I24"، فإن معسكر نتنياهو يتحصل على 60 مقعدا، بينما يتحصل معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئ له على 48 مقعدا، فيما تتحصل الأحزاب العربية على 12 مقعدا في تحوّل بمقعد واحد من الأحزاب العربية إلى ما يُسمَّى إسرائيليا بـ"كتلة التغيير"، مقارنة بالأسبوع الماضي، لدى القناة ذاتها.

وجاءت نتائج استطلاع "يسرائيل هيوم" في ما يتعلّق بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها كل حزب على النحو الآتي:

"يَشار": 22 مقعدا.

"الليكود": 21 مقعدا.

"بياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 13 مقعدا.

"عوتسما يهوديت": 9 مقاعد.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 8 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 8 مقاعد.

القائمة المشتركة: 8 مقاعد.

"شاس": 7 مقاعد.

"الصهيونية الدينية"، برئاسة بتسلئيل سموتريتش: 6 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

تحالُف هندل - زليخا: 5 مقاعد.

وجاءت نتائج استطلاع "I24" في ما يتعلّق بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها كل حزب على النحو الآتي:

"الليكود": 26 مقعدا.

"يَشار": 20 مقعدا.

"بياحد": 11 مقعدا.

"الديمقراطيون": 10مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 9 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 8 مقاعد.

المشتركة: 7 مقاعد.

"شاس": 7 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 7 مقاعد.

"الصهيونية الدينية": 6 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

"عمخا يسرائيل": 4 مقاعد.

وفي ما يلي أسئلة وُجِّهت للمستطلعة آراؤهم من قبل "يسرائيل هيوم"، وإجاباتهم:

- "ما هو الموضوع الأهم الذي ستحدد بناءً عليه لأي حزب ستصوت؟"

تكلفة المعيشة والوضع الاقتصادي: 29%.

الأمن الشخصي والوطني والحرب: 23%.

الحفاظ على الديمقراطية وحُكم القانون: 13%.

الهوية اليهودية لإسرائيل: 9%.

تجنيد الحريديين و"المساواة في تحمّل العبئ": 9%.

تشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر: 7%.

الدفع بـ"الإصلاح" في النظام القضائي: 4%.

أجاب 6% بـ"لا أعلم".

- "في حال شكّلت الكتلة السياسية المعارضة لموقفك الحكومة المقبلة، إلى أي مدى تخشى على مستقبل دولة إسرائيل؟".

%74: هناك خشية.

%16: لا خشية لديهم.

%10: "لا أعلم".

- "في حال لم يحقق المعسكر الذي اخترته الأغلبية لتشكيل حكومة، أي من الخيارات التالية تفضل؟".

%49: إعادة الانتخابات.

%31: تشكيل حكومة وِحدة.

%20: "لا أعلم".

- "عقب السابع من أكتوبر، فإن آرائي السياسية..."

%55: لم تتغير.

%29: اقتربت أكثر إلى اليمين.

%8: اقتربت أكثر إلى اليسار.

%8: "لا أعلم".

- "عقب السابع من أكتوبر، أستطيع القول إنني..."

%40: لم أغير رأيي.

%32: أدعم أكثر أحد أحزاب المعارضة.

%15: أدعم حكومة برئاسة نتنياهو.

%13: "لا أعلم"

وأُجري استطلاع "يسرائيل هيوم" بواسطة معهد "كانتار" برئاسة دافيد حسيد، خلال 7 و8 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، مستهدفا عينة ممثلة من المجتمع شملت 555 مستجيبا من أصل 2359 شخصا أُرسلت إليهم دعوات المشاركة، وبهامش خطأ أقصى بلغت نسبته 4.2%.

أما بالنسبة لاستطلاع قناة "I24"، فقد جُمعت العيّنة التمثيلية، وحُلِّلت بواسطة "Direct Polls"، برئاسة تسوريئيل شارون في 7 أكتوبر 2026، وشملت 518 مستجيبا، فيما يبلغ هامش الخطأ الإحصائي ± 4.3% باحتمالية 95%.