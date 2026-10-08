تنامي التطبيع: إسرائيل تشارك في معرض للصناعات العسكرية بالمغرب

تشارك إسرائيل للمرة الأولى في معرض للصناعات العسكرية في المغرب الذي يستمر حتى السبت، في مؤشر على تنامي التطبيع بين البلدين. فيما تظاهر مئات المغاربة في الرباط احتجاجا على التطبيع وتعبيرا عن دعمهم للفلسطينيين.

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، الخميس، أنها تشارك في معرض مراكش للطيران 2026، في أول مشاركة رسمية لها في معرض للصناعات العسكرية في المغرب.

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وقالت الوزارة في بيان "للمرة الأولى في المغرب، وزارة (الأمن) الإسرائيلية تفتتح جناحا وتقود وفدا إسرائيليا إلى معرض مراكش للطيران 2026"، في مؤشر على تنامي التطبيع بين البلدين.

وأضافت "تمثل هذه المشاركة أول مشاركة رسمية لإسرائيل في المعرض المقام في المغرب منذ توقيع اتفاقيات أبراهام".

وتجمع مئات الأشخاص في الرباط، الأربعاء، للاحتجاج على التطبيع والتعبير عن دعمهم للفلسطينيين، في الذكرى السنوية الثالثة لحرب الإبادة التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وطبع المغرب علاقاته مع إسرائيل في العام 2020 في إطار "اتفاقيات أبراهام" التي رعتها الولايات المتحدة، والتي قامت بموجبها عدة دول عربية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وفي أيلول/ سبتمبر، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها اتفقت مع المغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، وذلك عقب اجتماع بين وزيري الخارجية وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية، إن ثماني شركات للصناعات الإسرائيلية عرضت "تقنيات متطورة ومُختبرة في ساحات القتال"، خلال المعرض في مراكش الذي يستمر حتى السبت.

وأضافت "كما شاركت شركات الصناعات الإسرائيلية الثلاث الكبرى ’إلبيت سيستمز’، والصناعات الجوية الإسرائيلية (آي آيه آي)، و’رافائيل’، حيث قدمت حلولا في مجالات الطيران والبر والبحر والفضاء والاستخبارات والأمن السيبراني والمجالات الرقمية".

ومن بين المعدات المقرر عرضها أنظمة للدفاع الجوي، وطائرات مسيّرة، وأسلحة دقيقة، وتقنيات فضائية، وأقمار اصطناعية. وتعرض شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وفق المعلومات المعلنة من جانب المعرض، منظومة الضربات الدقيقة "لورا" (LORA)، والطائرة المسيّرة "هيرون" (Heron MK II)، إلى جانب تقنيات للدفاع الجوي والأقمار الاصطناعية.