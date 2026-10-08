نتنياهو بمحادثات مغلقة: نتيجة الانتخابات متعادلة وستُحسم بأصوات معدودة

صرح نتنياهو بوجود تعادل مع معسكر آيزنكوت قبل انتخابات الكنيست المرتقبة، مؤكدا حسمها بأصوات معدودة، وذلك في اجتماع مع سموتريتش وحاخامات وقادة استيطانيين لتدشين آليات مشتركة بهدف استنفار ناخبي اليمين.

رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، ووزير الأمن القومي، بن غفير (Getty Images)

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في محادثات مغلقة، إن نتيجة انتخابات الكنيست المرتقبة في السابع والعشرين من الشهر الجارية، تشير إلى التعادل، وستُحسم بأصوات قليلة ومعدودة.

وذكر نتنياهو، اليوم الخميس، خلال اجتماع مع حاخامات: "تلقيتُ معلومات إضافية هذا الصباح، تحققنا منها من مصادر في الخارج (خارج إسرائيل)، تُفيد بأننا متعادلون، وسيُحسم الأمر بأصوات معدودة".

ويشير نتنياهو بذلك إلى تعادل بين معسكره الذي يضمذ ائتلافه الحكومي، مقابل معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة له، وعلى رأسها رئيس حزب "يشار" ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت.

وفي خضمّ تصاعد التوتر السياسيّ، وبظلّ تواصُل الحملة الانتخابية، اجتمع نتنياهو مع حاخامات صهاينة هو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ورئيس مجلس "ييشع" الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، يسرائيل غانتس، بحسب ما أوردت قناة "I24" الإسرائيلية، مساء اليوم.

ومن المقرّر كذلك أن يعقد نتنياهو في وقت لاحق من مساء اليوم، اجتماعا لرؤساء سلطات وناشطين في القدس، لزيادة نسبة المشاركة في التصويت لصالح كتلة اليمين الانتخابية.

ويهدف الاجتماع، الذي بادر إليه غانتس بالتعاون مع سموتريتش، إلى صياغة آليات عمل مشتركة، وإنشاء مقرّ عمل منظّم، قبل الانتخابات.

ويُتوقع أن يُقام "حدث" في القدس في وقت لاحقٍ من اليوم، بمشاركة نتنياهو، وسموتريتش، وعدد كبير من رؤساء سلطات مجلس استيطانية في الضفة الغربية، ونشطاء يمينيين من مختلف أنحاء البلاد.

وقال وزير المالية، سموتريتش، إن "الانتخابات المقبلة ستُحدد مستقبل دولة إسرائيل. وفي مواجهة حكومة آيزنكوت و(أفيغدور) ليبرمان، و(يائير) غولان التي ستُخلي المستوطنات، وتُقيم دولة فلسطينية إرهابية، سنُعزِّز الهوية اليهودية للدولة، وسنُعزز أمن إسرائيل، وسنواصل مسيرتنا نحو انتصار اليمين".

وذكر رئيس المجلس الاستيطاني "ييشع" أنه "في خطوة غير مسبوقة، وحّدنا جهودنا وربطنا أهم العوامل في الحملة الانتخابية الحالية لحشد مئات الآلاف من ناخبي اليمين إلى صناديق الاقتراع من خلال شخصيات عامة. هدفنا هو الاستعداد معا والقيادة نحو نصر كبير لليمين".