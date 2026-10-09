استطلاع: 7 مقاعد للمشتركة وتعادل معسكري الائتلاف والمعارضة

أغلبية الإسرائيليين تعارض مشاركة حزب عربي في الائتلاف الذي سيتشكل بعد الانتخابات، وأيد ذلك 36%* ورغم استمرار تفوق آيزنكوت وبينيت على نتنياهو، من حيث الملاءمة لتولي منصب رئيس الحكومة، إلا أن نتنياهو هو المرشح المفضل لتولي المنصب

أظهر استطلاع اليوم، الجمعة، تعادلا بين مقاعد الكنيست التي ستحصل عليها أحزاب الائتلاف وتلك التي ستحصل عليها الأحزاب الصهيونية في المعارضة، ورغم استمرار تفوق رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، ورئيس قائمة "بِياحد"، نفتالي بينيت، في رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من حيث الملاءمة لتولي منصب رئيس الحكومة، إلا أن نتنياهو هو المرشح المفضل على الإسرائيليين لتولي هذا المنصب.

ولو جرت الانتخابات الإسرائيلية الآن، لجاءت نتائجها كالتالي:

حزب "يشار": 21 مقعدا.

حزب الليكود: 20 مقعدا.

قائمة "بياحد": 13 مقعدا.

حزب "الديمقراطيون": 9 مقاعد.

حزب "يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد.

حزب "عوتسما يهوديت": 8 مقاعد.

القائمة المشتركة: 7 مقاعد.

كتلة "يهدوت هتوراة": 7 مقاعد.

حزب شاس: 7 مقاعد.

حزب الصهيونية الدينية وفايغلين: 6 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

حزب "عمخا يسرائيل": 4 مقاعد.

قائمة عناصر الاحتياط والاقتصادية: 4 مقاعد.

وبهذه النتائج يحصل كل من أحزاب الائتلاف وأحزاب المعارضة الصهيونية على 52 مقعدا، والأحزاب العربية على 12 مقعدا، وقائمة عناصر الاحتياط والاقتصادية على 4 مقاعد.

وقال 78% من المستطلعين، بينهم 86% من الذين سيصوتون لأحزاب المعارضة الصهيونية و81% من الذين يعتزمون التصويت لأحزاب الائتلاف، إنهم متأكدون من أنهم سيصوتون، وقال 18% إنهم سيتوجهون إلى صندوق الاقتراع، وقال 4% إنهم ليسوا متأكدين من أنهم سيصوتون.

واعتبر 46% أن آيزنكوت هو المرشح الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، مقابل 40% الذين اعتبروا أ، نتنياهو الأنسب لتولي المنصب، وقال 44% إن بينيت الأنسب لتولي المنصب مقابل 42% لنتنياهو، وقال 44% إن نتنياهو الأنسب لتولي المنصب مقابل 38% الذين اعتبروا أن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، الأنسب لتولي المنصب.

رغم ذلك، قال 38% إنهم يريدون أن يكون نتنياهو رئيس الحكومة، وقال 24% إنهم يريدون آيزنكوت، وأيد 14% بينيت ليتولى المنصب.

وعبر 59% من المستطلعين عن معارضتهم لمشاركة حزب عربي في الائتلاف الذي يتشكل بعد الانتخابات، وأيد ذلك 36% وقال 5% إنهم لا يعرفون.

وأيد 53% أن يشارك حزب حريدي في الائتلاف الذي سيتشكل بعد الانتخابات، وعارض ذلك 41%، وقال 6% إنهم لا يعرفون.