تقرير: واشنطن طلبت من إسرائيل مهاجمة إيران لوحدها

طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل شن هجوم منفرد على إيران من دون مشاركة أميركية، وهو ما رفضه زامير بعدما حذر من أن الهجوم قد يؤدي إلى تأجيل انتخابات الكنيست.

طلبت واشنطن من إسرائيل خلال محادثات أمنية جرت بينهما في الأسبوعين الأخيرين، بأن تشن هجوما لوحدها على إيران، من دون مشاركة أميركية أو تنسيق عسكري مع القوات الأميركية.

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وبحسب ما أورد موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير رفض الطلب الأميركي، بعدما أوضح للأميركيين أن مثل هذا الهجوم سيؤدي على الأرجح إلى تأجيل انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. وفي أعقاب ذلك قامت واشنطن بسحب طلبها.

وتقف وراء ضغوط الإدارة الأميركية تطورات أمنية في إيران، وتقارير عن تسريع وتيرة إعادة بناء منظومة الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأرادت واشنطن تحميل إسرائيل المخاطر السياسية، انطلاقا من تقديرات مفادها بأن شن هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة سيضر بالرئيس دونالد ترامب، في حين قد تخدم خطوة كهذه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وحتى هذه المرحلة، ركزت التقارير على أن ترامب "يدرس" استئناف الحرب على إيران، قبل أن يتضح على المستوى العملي نقل توجيهات إلى إسرائيل للتحرك بمفردها.

ولم يحسم نتنياهو موقفه من هذه المسألة، لكن جدول أعماله خلال الأسبوع الماضي وصف بأنه أمني وحساس للغاية. وفي السياق ذاته، كشف تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" أن إيران نجحت في الحفاظ على مصانع الأسلحة التابعة لها رغم أشهر من الهجمات المشتركة، ما يتيح لها تجديد ترسانتها من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ويتناقض هذا التقدير الاستخباراتي بصورة تامة مع تصريحات ترامب ووزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اللذين أكدا أن القدرات الصناعية والعسكرية لطهران دُمرت بالكامل.

وتتركز المخاوف أيضا على مضيق هرمز، حيث تتواصل الهجمات التي تعرقل حركة السفن. ووفقا لبيانات الهيئة البحرية البريطانية، فإن 10 سفن على الأقل تضررت خلال الأسبوع الأخير.

ويقدر خبراء أن إيران لا تزال تمتلك مخزونا كبيرا من الصواريخ المضادة للسفن، لكنهم يختلفون بشأن حجم الأضرار التي لحقت بقدراتها الإنتاجية. وكانت التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن طهران امتلكت نحو 2500 صاروخ باليستي قبل الحرب، لكن عدد الصواريخ التي بحوزتها حاليا غير معروف.

ويأتي هذا التناقض بعدما كان ترامب قد قال مساء الخميس الماضي، إن واشنطن تجري مناقشات مثمرة مع إيران في الوقت الحالي، وإنها لن تهاجم طهران قبل انتخابات التجديد النصفي.

وقد تكون "التطمينات" التي أطلقها ترامب، مجرّد مناورة، وبخاصة أن تقارير عديدة قد أفادت في الأيام الأخيرة، بعكس ذلك تماما، بالإضافة إلى أن الرئيس الأميركيّ، كان قد عمد إلى هذا الأسلوب كمناورة قبل هجمات شنّها في وقت سابق على إيران.