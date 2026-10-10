هل تستأنف الحرب على إيران؟ مباحثات أميركية إسرائيلية "مكثفة" بضمنها بين ترامب ونتنياهو

"محادثات مكثفة" تجري بين إسرائيل والولايات المتحدة بضمنها بين نتنياهو وترامب بشأن احتمال استئناف الحرب على إيران، فيما يشير مسؤولون إسرائيليون إلى أنه لم يتخذ قرار بعد، ويقول أحدهم إن تل أبيب لن تبادر إلى مهاجمة طهران.

تجري الولايات المتحدة وإسرائيل "محادثات مكثفة" بضمنها بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشأن احتمال استئناف الحرب على إيران.

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وبحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمني رفيع، فإن ترامب ونتنياهو أجريا "محادثات عاجلة" بهذا الشأن خلال الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إنه لم يتخذ قرار نهائي بعد، فيما نقلت عن أحدهم قوله إن "نتنياهو بدا وكأنه يقول إنه لا يرغب في تنفيذ عملية قبل الانتخابات".

وفي ظل هذه التطورات، يستعد الجيش الإسرائيلي لثلاثة سيناريوهات: تنفيذ عملية عسكرية بشكل مستقل، أو بالتعاون مع الولايات المتحدة، أو الرد على إطلاق صواريخ من إيران؛ بحسب ما ورد في تقرير القناة 13.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع، قوله إن تل أبيب لن تبادر إلى مهاجمة إيران قبل انتخابات الكنيست المقرر لها في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وفي غضون ذلك، يعتقد الجيش الإسرائيلي أن الأميركيين سيرغبون في استئناف الحرب على إيران عاجلا أم آجلا، وهو يستعد لأي رد إيراني محتمل. بما في ذلك احتمال شن هجوم عشية الانتخابات.

تأتي هذه المستجدات بعدما أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، السبت، بأنه رغم أشهر من القصف الأميركي والإسرائيلي، إلا أن إيران تمكنت من الحفاظ على مصانع الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة لها، ما يتيح لها تجديد مخزونها من الوسائل القتالية. ووفقا لمسؤولين كبار مطلعين على التفاصيل، لا تزال طهران تمتلك صواريخ باليستية وصواريخ مضادة للسفن، وهي قادرة على زيادة مخزونها بسرعة. وأشير أيضا إلى أن روسيا تزودها بصواريخ إضافية

وتتناقض هذه التقديرات مع تصريحات ترامب ومقربيه، الذين قالوا إن الهجمات التي استمرت 8 شهور أوقفت قدرة إيران على تهديد القواعد الأميركية في المنطقة وحلفاء واشنطن. كما أن ترامب ذكر يوم الخميس أن الولايات المتحدة لا تعتزم مهاجمة إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة الشهر المقبل.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإنه رغم إعلان ترامب أنه لن يستأنف القتال قبل انتخابات التجديد النصفي، إلا أن الخطط التي أعدتها المؤسسة الأمنية الأميركية تشير إلى صورة مختلفة. وقال مسؤولون أميركيون تحدثوا إلى الصحيفة إن 3 حاملات طائرات ستصل قريبا إلى الشرق الأوسط، وإن البنتاغون وضع خططا لشن حملة عسكرية على إيران تستمر 3 أيام.

وبحسب الخطة، فإن الولايات المتحدة ستهاجم مخزونات إيران من الطائرات المسيّرة والصواريخ، إلى جانب منشآت الطاقة ومواقع عسكرية أخرى. وأضاف المسؤولون أن 5 مقترحات لشن هجمات على إيران والحوثيين في اليمن عرضت على ترامب، لكنه رفضها في كل مرة.

وتطرق ترامب يوم الخميس إلى المحادثات مع إيران، معلنا أن واشنطن تجري معها "مباحثات مثمرة". لكنه أوضح في الوقت نفسه أن الحصار المفروض على إيران سيبقى قائما، قائلا "لن نهاجمها قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)".

وشدد ترامب، في بيان نشره، على الوضع في الخليج وأوضاع الجمهورية الإسلامية، قائلا "إيران في وضع سيئ للغاية، اقتصاديا وعسكريا". وأضاف "سيبقى الحصار قائما بكامل قوته، وفي هذه الأثناء يتدفق النفط بكميات قياسية عبر مضيق هرمز، إذ بلغ 22 مليون برميل مساء (الأربعاء) فقط، من دون أن يصل أي برميل واحد من إيران أو يتجه إليها".

وجاء توضيح ترامب بعد ساعات من تقرير لشبكة "إن بي سي" أفاد بأنه عقد اجتماعا أمنيا لمناقشة خيارات التحرك ضد إيران. وشمل الاجتماع أيضا احتمال استئناف الهجمات قبل انتخابات التجديد النصفي.

ووفقا لمسؤولين أميركيين اثنين، ناقش أعضاء فريق الأمن القومي التابع لترامب إستراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران والحوثيين في اليمن، لكن "لم تُتخذ أي قرارات بعد".