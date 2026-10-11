استطلاع: معسكر نتنياهو يتفوق على آيزنكوت بـ3 مقاعد و8 للمشتركة

أظهر استطلاع إسرائيلي تقدّم معسكر نتنياهو بـ53 مقعدا مقابل 50 للمعارضة من الأحزاب الصهيونية، وتصدّر غادي آيزنكوت منافسيه متفوقا على نتنياهو في الأنسب لرئاسة الحكومة، وسط عدم حسم 30% من الناخبين أصواتهم ولم يقرروا لمن سيصوتون.

رجل يدلي بصوته في صندوق اقتراع بمدينة الطيبة، عام 2022 (Getty Images)

‎أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل، الأحد، تقدُّم معسكر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بـ3 مقاعد على معسكر الأحزاب الصهيونية المعارِضة له في انتخابات تُجرى اليوم، فيما تحصل القائمة المشتركة على 8 مقاعد.

‎جاء ذلك بحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، ويظلّ وفقه رئيس حزب "يَشار" ورئيس أركان الجيش الأسبق، غادي آيزنكوت، متفوقا على نتنياهو، بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها حزب كل منهما، وبأيهما الأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة.

‎وأظهر الاستطلاع حصول حزب "يَشار" على 22 مقعدا في انتخابات تُجرى اليوم، متفوقا بذلك بمقعدين على الليكود، فيما يحصل رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، وتحالفه "بِياحد" الذي يضمّ رئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، على 12 مقعدا.

‎ويحصل معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو على 50 مقعدا، مقابل 53 مقعدا لمعسكر نتنياهو، بالإضافة إلى المقاعد الأربعة التي يتحصل عليها تحالف هندل - زليخا، الذي لم يعلن بعد لأي المعسكرين سينضم.

وفي ما يتعلق بالتمثيل العربي، المتمثل بالقائمتين العربيتين؛ فتحصلان على 13 مقعدا، بواقع 8 مقاعد للمشتركة و5 للموحدة.

وجاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها كل حزب على النحو الآتي:

"يَشار": 22 مقعدا.

"الليكود": 20 مقعدا.

"بياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 12 مقعدا.

"عوتسما يهوديت: 9 مقاعد.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 8.

القائمة المشتركة: 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 8 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 8 مقاعد.

"شاس": 7 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

"الصهيونية الدينية"، برئاسة بتسلئيل سموتريتش: 6 مقاعد.

تحالُف هندل - زليخا (الاحتياطيون والاقتصادية): 4 مقاعد.

"عمخا يسرائيل" برئاسة الضابط الإسرائيلي السابق، عوفر فينتر: 4 مقاعد.

الأنسب لرئاسة الحكومة

‎وفي ما يتعلّق بالأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة، تصدّر آيزنكوت المرشّحين للمنصب وواصل تفوّقه على نتنياهو، فيما تفوّق الأخير على بينيت.

‎وفي مقارنة بين آيزنكوت ونتنياهو، يتحصّل الأول على 43% من تأييد المشاركين في الاستطلاع، فيما يحصل رئيس الحكومة الحالي على 38%، في حين قال 19% إن كليهما لا يصلح لتولّي المنصب.

‎وحصل نتنياهو على تأييد 40% من المؤيدين، متفوقا على بينيت الذي حظي 36%، فيما قال 24% إن كليهما لا يصلح لتولّي المنصب.

‎وفي السؤال ذاته حينما وُجّه لناخبي المعارضة حصرا، تقدم رئيس حزب "يشار" متحصّلا على نسبة 58%، مقابل 29% لبينيت، فيما قال 13% من المستطلعة آراؤهم إن كليهما لا يصلح لتولّي المنصب.

%30 لم يحسموا لمن سيصوتون.. 26% يخططون للتصويت للمعسكر المناوئ

وقال 30% من المشاركين في الاستطلاع إنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون. ومن بين الذين أعلنوا تصويتهم للائتلاف الحكومي، لم يحسم 24% منهم قرارهم بعد، بينما من بين الذين أعلنوا تصويتهم للمعارضة الصهيونية، لا يزال 20% مترددين.

كما أن 26% من المشاركين في الاستطلاع، قالوا إنهم سيصوتون لحزب من معسكر مختلف عن المعسكر الآخر الذي صوتوا لصالحه في الانتخابات الماضية.

وفي ما يلي الأسئلة ذات صلة، وُجّهت للمشاركين في الاستطلاع والإجابات عليها:

- "هل قرّرتَ لأي حزب ستصوّت؟"

%70: نعم.

%30: لا.

- "هل تخطِّط للتصويت لحزب من المعسكر الذي لم تصوّت لصالحه في الانتخابات الماضية؟".

%59: لا.

%26: نعم.

%15: لا أعلم.

- "هل تدرس عدم التصويت في الانتخابات المقبلة؟".

%79: لا.

%21: نعم.

- "هل تؤيد أن تُجرى مناظرة بين نتنياهو وآيزنكوت؟".