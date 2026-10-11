تقرير: إسرائيل توافق على دخول شركة أميركية إلى غزة لتحديد مواقع لتسليم سلاح حماس

وافقت إسرائيل على دخول شركة أميركية لجنوبي قطاع غزة لمسح مواقع لتسليم حماس سلاحها وفق خطة ترامب، بضغوط من واشنطن، وسط تشاؤم إسرائيلي وتقديرات استخباراتية بتكثيف حماس إعادة بناء قدراتها وتخزين سلاحها.

وافقت إسرائيل على دخول شركة أميركية مكلّفة من قِبل "مجلس السلام" إلى قطاع غزة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبدء خطوات تتعلق بمواقع يفترض أن تسلّم حركة حماس سلاحها فيها.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، في تقرير، مساء الأحد، مشيرة إلى أن الشركة ستبدأ "في البحث، ومسح عدة مواقع، يمكن لحماس فيها تسليم البنادق والأسلحة، لإتلافها".

ويُعدّ تسليم سلاح حماس، أحد النقاط الرئيسية في خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وبحسب التقرير، سيدخل أعضاء فريق الشركة الأميركية إلى جنوبي قطاع غزة إلى منطقتَي رفح وخانيونس، إلى مواقع تخضع للسيطرة الإسرائيلية، على أن تُجرى مسوحات ميدانية "لتحديد مجمعات تضمن الوصول للغزيين المسلحين إليها، وذلك تحت (إشراف أمني) ما من الجيش الإسرائيلي".

ولم تُحدَّد بعد آلية التسليم، وكيف سيتمكن المسلحون من الحركة في غزة أن يسلّمو سلاحهم، "من دون أن يشكلوا تهديدا لقوات الجيش الإسرائيلي".

وقال مسؤول أمنيّ وصفه التقرير برفيع المستوى، إن واشنطن "تمارس ضغوطا شديدة على إسرائيل للمضيّ قدما في الخطة، رغم تشاؤم إسرائيل بشأن نجاحها، ورغم إعلان حماس ظاهريا عن نيتها التخلي عن السلاح، إلا أنها في الواقع تعيد بناء قوتها في القطاع".

وتقدّر أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن حركة حماس تكثف استعداداتها لاحتمال تجدد القتال في قطاع غزة، مستغلة الفترة الحالية لإعادة بناء قدراتها وتجميع السلاح، على أساس تقدير لدى الحركة بأن إسرائيل لن تحصل، قبل الانتخابات الإسرائيلية والأميركية، على ضوء أخضر أميركي للعودة إلى العمليات العسكرية الواسعة في القطاع.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "معاريف"، الإثنين الماضي، فإن صورة استخباراتية عُرضت على المستوى السياسي الإسرائيلي تشير إلى أن حماس تعمل على تخزين السلاح ونقله، في إطار استعدادها لاحتمال تغير الظروف السياسية بعد الانتخابات واتساع هامش العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.