غارات إسرائيلية على جنوب لبنان واستنفار بالجليل لرصد جسم مشبوه

يتصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية مع تكثيف الهجمات الإسرائيلية في الجنوب، بالتزامن مع استنفار أمني على الحدود الشمالية لإسرائيل، وسط تعثر المفاوضات ومخاوف من اتساع المواجهة قبيل الانتخابات الإسرائيلية.

كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على مناطق في جنوب لبنان منذ مساء السبت، بالتزامن مع عمليات تمشيط واسعة في الجليل الغربي، عقب رصد جسم جوي مجهول قرب الحدود اللبنانية، وسط ترقب لاحتمال تصعيد إسرائيلي قبيل الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف في منطقة وجود القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، بعد دوي صافرات الإنذار في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عمليات التمشيط استمرت لساعات، فيما وسع الجيش نطاق البحث قرب بلدة عرب العرامشة، للتحقق من ماهية الجسم الذي رصد على شاشات الرادار، وسط اشتباه بأنه مسيرة أو طائرة شراعية.

وفي جنوب لبنان، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي زبقين وأطراف بلدة برعشيت، فيما نفذ الجيش تفجيرًا عنيفًا في بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات بين بلدتي مركبا وطلوسة، وعلى حي يقع بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف ميفدون وكفرتبنيت وبلدة المنصوري.

بعد أكثر من 12 ساعة على رصد "جسم جوي مجهول" عبر من لبنان إلى منطقة الجليل الغربي، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تحديد طبيعته أو العثور عليه؛ وأطلق عمليات تمشيط واسعة برًا وجوًا، شاركت فيها مروحيات وقوات استُدعيت إلى بلدات عدة قرب الحدود، فيما استمرت عمليات البحث صباح اليوم من دون… pic.twitter.com/c2M83PiHrG — موقع عرب 48 (@arab48website) October 11, 2026

وفي تطور آخر، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية إصابة ستة أشخاص جراء اعتداء إسرائيلي في محيط بلدة حوش السيد علي بقضاء الهرمل، بينهم خمسة سوريين، من ضمنهم سيدتان، إضافة إلى مواطن لبناني.

وتتزامن الهجمات مع استمرار الجمود في مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وسط استعدادات لعقد جولة جديدة من المفاوضات العسكرية في مدينة تامبا الأميركية، لم يحدد موعدها النهائي بعد.

كما تزور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بيروت، في إطار بحث البدائل الأوروبية في ظل اقتراب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

ويأتي ذلك وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي قبيل الانتخابات، في ظل اتساع التوترات الإقليمية من إيران إلى اليمن.