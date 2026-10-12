إسرائيل تقرر ترحيل 3 ناشطين أجانب بذريعة "تصوير جنود في الخليل"

سطات الاحتلال ترحل ثلاثة ناشطين أجانب بعد توقيفهم في الخليل بذريعة تصوير جنود وموقع عسكري، فيما وصفت الشرطة إحدى الموقوفات بأنها ناشطة في منظمة داعمة لفلسطين وتشارك في حركة المقاطعة، في ظل تصاعد الأنشطة العدوانية للاحتلال في الضفة.

قررت السلطات الإسرائيلية، الإثنين، ترحيل ثلاثة ناشطين أجانب بعد احتجازهم في مدينة الخليل، بذريعة تصويرهم جنودًا وموقعًا عسكريًا في المدينة، فيما وصفت الشرطة إحدى الموقوفات بأنها ناشطة بارزة في منظمة داعمة لفلسطين وتشارك في أنشطة حركة المقاطعة (BDS).

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وقالت شرطة الاحتلال، في بيان، إن الجنود أوقفوا الناشطين الثلاثة، مساء الأحد، قرب "حاجز باب الزاوية" في قلب الخليل والذي يفصل منطقة المستوطنين في المدينة عن الأحياء الفلسطينية، بعدما وصلوا من الجانب الفلسطيني وصوروا الموقع والجنود الموجودين فيه.

وزعمت الشرطة أن فحصًا أجرته أظهر وجود صور إضافية لجنود إسرائيليين التُقطت في الموقع، من دون أن يوضح البيان طبيعة هذه الصور؛ وأضافت أن محققي مركز شرطة الخليل أخذوا إفادة أحد الجنود، قبل نقل الناشطين الثلاثة إلى التحقيق، حيث جرى احتجازهم خلال الليل.

عنصر في شرطة الاحتلال إلى جانب الناشطين الثلاثة (تصوير: الشرطة الإسرائيلية)

وبحسب البيان، أحالت الشرطة معلومات عنهم إلى سلطة السكان والهجرة، وأرفقتها بما وصفته بـ"مراجعة استخبارية"، قالت إنها أظهرت أن إحدى الموقوفات تتولى رئاسة جمعية Agir pour la Palestine (وهي جمعية تضامنية فرنسية) وتنشط في إطار حركة مقاطعة إسرائيل.

واستخدمت الشرطة في بيانها توصيفات مثل "نشاط معادٍ لإسرائيل" و"ناشطة متطرفة ومهمة"، وقالت الشرطة إنها أخطرت القنصلية المعنية بالقضية (دون ذكر جنسية المعتقلين)، قبل أن تُنقل المجموعة إلى سلطة السكان والهجرة لإجراء جلسة استماع تمهيدًا للترحيل.

وأفادت بأنه تقرر، في ختام الجلسة، إبعاد الثلاثة عن البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، ونقلهم إلى منشأة احتجاز إلى حين تنفيذ القرار. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين، ولا سيما خلال موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الإثنين، بأنها وثقت 219 اعتداء نفذها الجيش والمستوطنون منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بينها 136 اعتداء مرتبطًا بموسم الزيتون، شملت منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم والاعتداء عليهم وسرقة المحصول وإتلاف الأشجار.

وكانت الجهات الفلسطينية قد أطلقت، قبل نحو شهر، حملة دولية لدعوة ناشطين من دول مختلفة إلى المشاركة إلى جانب المزارعين خلال موسم الزيتون، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم.