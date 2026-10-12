استطلاعان متباينان: معسكر نتنياهو بين 49 و61 والمشتركة والموحدة تحصدان 13 مقعدًا

يضع استطلاع القناة 12 غادي آيزنكوت في الصدارة بـ23 مقعدًا، مقابل 20 لليكود، ويمنح الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو 54 مقعدًا مقابل 49 لمعسكره؛ في المقابل، يمنح استطلاع القناة 14 الليكود 29 مقعدًا ومعسكر نتنياهو أغلبية 61 مقعدًا.

قبل 15 يومًا من انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، أظهر استطلاعان إسرائيليان فجوة كبيرة في تقدير موازين القوى؛ إذ حافظ حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت على صدارة استطلاع القناة 12 بفارق ثلاثة مقاعد عن الليكود، فيما منحت القناة 14 المقربة من بنيامين نتنياهو الليكود تقدمًا واسعًا، ومعسكره أغلبية 61 مقعدًا.

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وبحسب استطلاع القناة 12، الذي لم يسجل تغييرًا مقارنة بالأسبوع الماضي، يحصل "يشار" على 23 مقعدًا مقابل 20 لليكود، فيما يأتي حزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت ثالثًا بـ13 مقعدًا. ويحصل "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان و"الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان على 9 مقاعد لكل منهما.

وتحصل القائمة المشتركة على 8 مقاعد، وهو العدد نفسه الذي يحصل عليه كل من شاس و"عوتسما يهوديت"، فيما تنال "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، و"الصهيونية الدينية-زيهوت" 6، والقائمة الموحدة 5، وتحصل قائمة "جنود الاحتياط والاقتصادية" برئاسة يوعاز هندل ويارون زليخا على 4 مقاعد.

وبهذا التوزيع، يحصل معسكر نتنياهو، المؤلف من الليكود وشاس و"يهدوت هتوراة" و"عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية"، على 49 مقعدًا فقط، بعيدًا عن أغلبية 61 اللازمة لتشكيل حكومة.

في المقابل، تجمع الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو، "يشار" و"بياحد" و"يسرائيل بيتينو" و"الديمقراطيون"، 54 مقعدًا، بفارق خمسة مقاعد عن معسكر نتنياهو، وترتفع إلى 58 مقعدًا عند احتساب قائمة هندل وزليخا. وتحصل القائمتان العربيتان، المشتركة والموحدة، على 13 مقعدًا مجتمعتين.

وتبقى عدة قوائم دون نسبة الحسم في استطلاع القناة 12، بينها "عمخا يسرائيل" برئاسة عوفر فينتر بنسبة 1.8%، و"كاحول لافان" برئاسة بني غانتس بـ0.9%، و"نوعام ليسرائيل" برئاسة آفي ماعوز بـ0.5%.

أما استطلاع القناة 14، فيرسم صورة مختلفة تمامًا، إذ يمنح الليكود 29 مقعدًا، مقابل 20 فقط لـ"يشار"، فيما يحصل شاس و"الديمقراطيون" على 10 مقاعد لكل منهما.

وتحصل القائمة المشتركة و"يهدوت هتوراة" على 8 مقاعد لكل منهما، فيما تنال "الصهيونية الدينية-زيهوت" و"عوتسما يهوديت" و"بياحد" 7 مقاعد لكل قائمة، ويحصل كل من "يسرائيل بيتينو" والموحدة على 5 مقاعد، بينما تنال قائمة هندل وزليخا 4 مقاعد.

وبحسب تقسيم القناة 14 نفسها، يصل معسكر اليمين إلى 61 مقعدًا، مقابل 46 مقعدًا لما تصفه القناة بـ"معسكر اليسار"، فيما تحصل القائمتان العربيتان معًا على 13 مقعدًا.