تراجع استخدام النقد في إسرائيل يثير مخاوف بشأن إتاحته مستقبلًا

استخدام النقد في إسرائيل يتقلص مع اتساع الاعتماد على المحافظ الرقمية، لكن بنك إسرائيل يحذر من أن استمرار هذا المسار قد يقلص إتاحته ويرفع كلفة استخدامه، في وقت لا يزال فيه النقد واسع الحضور، خصوصًا في المجتمع العربي.

يتراجع استخدام النقد في إسرائيل بوتيرة متسارعة مقابل توسع الدفع عبر المحافظ الرقمية، فيما يحذر بنك إسرائيل من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تقلص البنية التحتية المرتبطة بالنقد، وصعوبة الوصول إليه وارتفاع كلفة استخدامه، رغم أن نحو 70% من الإسرائيليين ما زالوا يرغبون في الاحتفاظ بإمكانية الدفع نقدًا مستقبلًا.

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وبحسب مراجعة نشرتها دائرة العملة في بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، ارتفعت نسبة من يستخدمون المحافظ الرقمية، مثل "Apple Pay" و"Google Wallet"، مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل من 5% عام 2019 إلى 47% في 2025، في حين تراجعت نسبة الاستخدام الأسبوعي للنقد من نحو 80% إلى قرابة 48% خلال الفترة نفسها.

واستندت المعطيات إلى استطلاع إلكتروني أجري لصالح البنك، وشمل متحدثين بالعبرية تتراوح أعمارهم بين 16 و74 عامًا ومتصّلين بالإنترنت. وتبين أن التوسع في استخدام المحافظ الرقمية جاء أساسًا على حساب بطاقات الائتمان المادية؛ إذ أفاد 50% ممن زادوا استخدامها بأنها استبدلت استخدام البطاقة، مقابل 26% قالوا إنها جاءت على حساب النقد.

وعلى الرغم من تراجع الاستخدام اليومي، لا يزال حجم النقد المتداول كبيرًا. ويبلغ إجمالي الأوراق النقدية والعملات المعدنية الموجودة لدى الجمهور وفي خزائن البنوك نحو 134.7 مليار شيكل، ويواصل الارتفاع، لكن بوتيرة أبطأ؛ إذ بلغ معدل النمو نحو 2% سنويًا في عامي 2024 و2025، مقارنة بنحو 7% خلال الأعوام 2021–2023.

ويظل النقد أكثر حضورًا في المعاملات الصغيرة. فبحسب بيانات دائرة الإحصاء لعام 2023 التي عالجها بنك إسرائيل، نُفذت نقدًا 63% من الصفقات التي لا تتجاوز قيمتها 10 شواكل، مقابل 25% من الصفقات التي تتجاوز 500 شيكل.

وتظهر فجوات كبيرة بين الفئات الاجتماعية؛ إذ أن نحو 75% من قيمة المعاملات في المجتمع العربي تنفذ نقدًا، و57% في البلدات ذات التصنيف الاجتماعي–الاقتصادي المنخفض، مقابل 14% في البلدات ذات التصنيف المرتفع. وفي المجتمع الحريدي، تبلغ النسبة 29%، مقابل 15% في المجتمع اليهودي غير الحريدي.

وقال نحو 40% من المشاركين إن الدفع النقدي يساعدهم على ضبط النفقات لأن الأموال ملموسة والخصم فوري، فيما يرى أصحاب المصالح الصغيرة فيه ميزة تتعلق بالسيولة ونهائية المعاملة، إذ لا يمكن إلغاء الدفع بعد إتمامه.

كما قال نحو 70% من المستطلعين إن من المهم بالنسبة إليهم الاحتفاظ بالنقد كخيار احتياطي عند حدوث أعطال تقنية في وسائل الدفع الرقمية، فيما أظهرت المعطيات ارتفاع نسبة من يحتفظون بمبالغ نقدية أكبر في منازلهم منذ اندلاع الحرب.

ويخشى بنك إسرائيل من أن يؤدي استمرار انخفاض الاستخدام الجاري للنقد إلى تقليص أجهزة وخدمات التعامل معه، بما قد يجعل الوصول إليه أكثر صعوبة ويرفع كلفته على المستهلكين.

وأشار البنك إلى أن الضرر المحتمل لا يقتصر على من يستخدمون النقد يوميًا، بل قد يطال أيضًا جمهورًا أوسع يعتمد عليه كوسيلة احتياط في حالات الطوارئ، مؤكدًا التزامه بالحفاظ على إتاحة النقد وإمكانية استخدامه كوسيلة للدفع.