تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وتحرك أوروبي لدعم الجيش اللبناني

تتواصل التطورات الميدانية في جنوب لبنان وسط تصعيد إسرائيلي أوقع ضحايا، بالتزامن مع تحركات أوروبية وأميركية لبحث ترتيبات أمنية ودعم الجيش اللبناني، فيما يستعد الجيش الإسرائيلي لمناورات في الجليل وسط متابعة أمنية لتطورات عدة جبهات.

على وقع استمرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، تتجه الأنظار إلى تحركات دبلوماسية وأمنية مرتقبة تتصل بمستقبل الوضع في البلاد ومرحلة ما بعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، إذ يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، اجتماعا في بروكسل للموافقة على إنشاء بعثة أمنية عسكرية أوروبية إلى لبنان، تتولى تقديم التدريب والخبرات للجيش اللبناني والقوى الأمنية.

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وفي السياق الدبلوماسي، أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الخارجية الأميركية ينتظر أن تعلن خلال الأسبوع الجاري إحراز تقدم في مسار الاتفاق الثلاثي مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية.

ووفق التقارير، وجّه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فريق العمل في الوزارة إلى التركيز على هدفين بحلول منتصف الشهر الحالي، يتمثل الأول في استكمال آليات الرقابة على المناطق النموذجية في جنوب لبنان، والثاني في وضع إطار واضح لمؤتمر مخصص لتقديم المساعدات الاقتصادية والمالية للبنان.

ميدانيا، تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق عدة في الجنوب، مستهدفا بلدة المنصوري ووادي زبقين وأطراف برعشيت، بالتزامن مع غارة جوية على وادي الحجير، بعد تحليق للطيران الحربي على علو منخفض. كما رصد تحليق للطيران الحربي والمسير في أجواء الجنوب والبقاع، وصولاً إلى بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن منطقة العرايش في بلدة حاريص تعرضت ليلا لقصف مدفعي متقطع، طال أيضاً أطراف كفرتبنيت ووادي السلوقي باتجاه أطراف بلدة شقرا، إضافة إلى وادي زبقين.

كذلك، نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرتبنيت وزوطر الشرقية، وفي وادي الحجير باتجاه بلدة الغندورية.

وفي تطور ميداني آخر، لقي شخص حتفه في بلدة فرون بقضاء بنت جبيل، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب أثناء قطاف الزيتون.

كما أعلنت بلدية ياطر استشهاد علي عبد الحسن سويدان، وهو مؤهل أول متقاعد في الجيش اللبناني، جراء قصف إسرائيلي من دبابة باتجاه البلدة من ناحية صربين، أثناء تفقده منزله وكرم الزيتون عند أطرافها.

وأوضحت البلدية أن قوة من الجيش اللبناني حضرت إلى المكان، بعد التواصل مع قيادة الجيش في المنطقة، وعملت على سحب الجثمان بمؤازرتها.

وعقب الحادثة، دعت بلدية ياطر الأهالي إلى عدم التوجه إلى أطراف البلدة أو تجاوز الساتر الترابي الذي يفصل بعض الأحياء غير الآمنة عن بقية المناطق.

كما حذرت أهالي بلدتي بيت ليف وصربين من التوجه إلى المناطق المطلة على بلداتهم تحت أي ظرف، حفاظاً على سلامتهم.

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف جوي مشبوه في جنوب لبنان

في المقابل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيجري، الإثنين، تدريبات عسكرية في منطقة الجليل تستمر يومين، مشيرة إلى أن سكان شمال إسرائيل سيلاحظون خلالها حركة مكثفة للقوات والمركبات العسكرية، إلى جانب سماع أصوات انفجارات.

وفي موازاة ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بعقد اجتماع أمني لبحث التطورات على عدة جبهات، تشمل لبنان وسورية وقطاع غزة وإيران، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتداخل المسارات العسكرية والدبلوماسية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخًا اعتراضيًا باتجاه هدف جوي مشبوه رُصد قبل قليل في منطقة عمل قواته جنوب لبنان، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهدف أو نتيجة عملية الاعتراض.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 جنود وإصابة آخرين في حوادث عملياتية خلال الأسابيع الأخيرة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي بجروح طفيفة في حادث عملياتي وقع في لبنان، صباح الإثنين، مشيرة إلى أن محدودية الأضرار في الحادث تسلط الضوء على سلسلة من الحوادث العملياتية التي شهدها الجيش خلال الأسابيع الأخيرة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة عدد كبير آخر.

وذكرت الإذاعة أن أبرز هذه الحوادث تمثل في انفجار طائرة مسيّرة مفخخة تابعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل جنديين من قوات الاحتياط، إضافة إلى انقلاب مركبة "هامر" في منطقة نهر الليطاني، ما أسفر عن مقتل ضابط.

كما أشارت إلى إصابة أكثر من عشرة جنود في لبنان خلال الأسبوعين الماضيين جراء حوادث سير، فضلا عن إصابة جنود داخل الأراضي اللبنانية نتيجة العبث بالذخيرة والقنابل اليدوية.

ولفتت الإذاعة إلى انفجار شاحنة محملة بالذخيرة في وحدة الاستطلاع التابعة للواء غفعاتي، موضحة أن الحادث كان من الممكن أن يتسبب في سقوط عدد كبير من القتلى لولا محدودية تداعياته.