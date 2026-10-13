استطلاعان: نتنياهو دون الأغلبية والمعسكر المناوئ بعيد عنها

استطلاعان إسرائيليان جديدان يظهران تباينًا واسعًا في موازين القوى، إذ تراوحت حصة معسكر نتنياهو بين 49 و61 مقعدًا في أربعة استطلاعات خلال يومين، فيما بقيت الأحزاب الصهيونية المناوئة له دون الأغلبية، وحصلت القائمتان العربيتان على 13 مقعدًا في جميعها.

أظهر استطلاعان جديدان للرأي، نُشرا مساء الثلاثاء، استمرار عجز معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن بلوغ الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، قبل أسبوعين من انتخابات الكنيست، فيما لم تتمكن الأحزاب الصهيونية المناوئة له من تحقيق أغلبية بديلة، وسط تباين في تقديرات قوة المعسكرين وتأثير القوائم المتأرجحة عند نسبة الحسم على توزيع المقاعد.

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وبحسب استطلاع نشرته قناة i24NEWS، المعروفة بـ"القناة 15" حصل معسكر نتنياهو على 57 مقعدًا، بتراجع ثلاثة مقاعد عن الاستطلاع الأخير للقناة، مقابل 50 مقعدًا لمعسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة، فيما حصلت القائمتان العربيتان على 13 مقعدًا، بزيادة مقعد واحد.

وتصدر الليكود نتائج الاستطلاع بـ27 مقعدًا، يليه حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت بـ21 مقعدًا، ثم "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت بـ13 مقعدًا، فيما حصل كل من "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير و"الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان على 9 مقاعد.

وحصلت قائمة "يهدوت هتوراه" على 8 مقاعد، وكل من "شاس" و"يسرائيل بيتينو" والقائمة المشتركة على 7 مقاعد، فيما حصلت القائمة الموحدة وتحالف "الصهيونية الدينية–زيهوت" برئاسة بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين، على 6 مقاعد لكل منهما.

وأظهر الاستطلاع عدم تجاوز حزب "عمخا يسرائيل" برئاسة عوفر فينتر نسبة الحسم (3.25%)، بعدما حصل على 3.1% من الأصوات، فيما حصلت قائمة الاحتياط والاقتصادية برئاسة يوعاز هندل ويارون زليخا على 2.2%.

ويأتي تراجع معسكر نتنياهو في الاستطلاع بعد خروج حزب فينتر من دائرة الأحزاب المتوقعة دخولها الكنيست. وشمل الاستطلاع 1210 مشاركين، بهامش خطأ يبلغ 2.8%.

القناة 16: آيزنكوت يتصدر والليكود يتراجع

وفي استطلاع منفصل نشرته القناة 16 الإسرائيلية، التي بدأت بثها التجريبي حديثًا، حصل معسكر نتنياهو على 52 مقعدًا، مقابل 50 للمعارضة، و13 للقائمتين العربيتين، فيما حصلت قائمة الاحتياط والاقتصادية على 5 مقاعد، دون احتسابها ضمن أي من المعسكرين.

وتصدر حزب "يشار" برئاسة آيزنكوت الاستطلاع بـ21 مقعدًا، مقابل 18 لليكود و13 لتحالف بينيت ولبيد (بياحد)، فيما حصل كل من "عوتسما يهوديت" و"الديمقراطيين" على 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" والقائمة المشتركة على 8 مقاعد لكل منهما.

وحصل "شاس" و"يسرائيل بيتينو" على 7 مقاعد لكل منهما، وتحالف "الصهيونية الدينية–زيهوت" على 6 مقاعد، فيما حصلت القائمة الموحدة على 5 مقاعد، وقائمة الاحتياط والاقتصادية على 5 مقاعد أيضًا، مقابل 4 مقاعد لحزب "عمخا يسرائيل".

والقناة 16 منصة تلفزيونية تجارية إسرائيلية جديدة تقدم نفسها باعتبارها مستقلة ووسطية، تحت شعار "بلا أجندة سياسية، لا يمين ولا يسار"، فيما يرى بعض المراقبين أن تشكيلة الإدارة والداعمين الماليين قد تضعها في مسار قريب من دوائر السلطة الحالية أو اليمين.

وأُجري استطلاع القناة بواسطة معهد "مأغار موحوت"، بمشاركة نحو ألفي شخص، وبهامش خطأ يبلغ 2.1%.

وتأتي نتائج الاستطلاعين الجديدين في ظل تباين مع استطلاعي القناتين 12 و14 اللذين نُشرا الإثنين؛ إذ منح الأول معسكر نتنياهو 49 مقعدًا، مقابل 61 مقعدًا في الثاني، فيما حصلت القائمتان العربيتان على 13 مقعدًا في كليهما.

وبذلك، يتراوح تمثيل معسكر نتنياهو في الاستطلاعات الأربعة بين 49 و61 مقعدًا، بفارق 12 مقعدًا، في حين تتفق جميعها على منح القائمتين العربيتين 13 مقعدًا، مع اختلاف واضح في تقديرات قوة الأحزاب وفرص تشكيل الحكومة المقبلة.