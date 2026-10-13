استطلاع: 8 مقاعد للمشتركة ولا حسم بين معسكري نتنياهو والمعارضة الصهيونية

أحزاب المعارضة الصهيونية تحصل على 54 مقعدا، مقابل 49 مقعدا لأحزاب الائتلاف، و13 مقعدا للأحزاب العربية، و4 لقائمة "عناصر الاحتياط والاقتصادية"، وناخبو المشتركة الأكثر تأكدا من أنهم سيصوتون لصالحها في صندوق الاقتراع

توقع استطلاع اليوم، الثلاثاء، أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لا تمنح أي من المعسكرين المتنافسين على الحكم إمكانية تشكيل حكومة تتألف فقط من أحزاب أحد المعسكرين، كما يتبين احتمال أن يكون عدد المقاعد التي ستحصل عليها الأحزاب مختلفة عن العدد المتوقع وفقا للاستطلاعات.

وحسب الاستطلاع الذي نشره موقع "واللا" الإلكتروني، فإن نتائج الانتخابات ستكون كالتالي:

حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت: 22 مقعدا.

حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو: 20 مقعدا.

قائمة "بِياحد" برئاسة نفتالي بينيت: 13 مقعدا.

حزب "الديمقراطيون": 10 مقاعد.

حزب "يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد.

حزب "عوتسما يهوديت": 8 مقاعد.

كتلة "يهدوت هتوراة": 8 مقاعد.

القائمة المشتركة: 8 مقاعد.

حزب شاس: 7 مقاعد.

حزب الصهيونية الدينية وموشيه فايغلين: 6 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

قائمة "عناصر الاحتياط والاقتصادية" برئاسة يوعاز هندل ويارون زليخة: 4 مقاعد.

وحسب هذه النتائج، تحصل أحزاب المعارضة الصهيونية على 54 مقعدا، وأحزاب الائتلاف على 49 مقعدا، والأحزاب العربية على 13 مقعدا، وقائمة "عناصر الاحتياط والاقتصادية" على 4 مقاعد.

ويتبين من الاستطلاع أن 94% من المستطلعين الذين قالوا إنهم سيصوتون لحزب يتجاوز نسبة الحسم متأكدون من أنهم سيصوتون لهذا الحزب، وقال 6% إنهم غير متأكدين من أنهم سيصوتون للحزب الذي اختاروه في الاستطلاع.

وقال 54% من ناخبي أحزاب الائتلاف و35% من ناخبي أحزاب المعارضة الصهيونية إنهم متأكدون بشكل قاطع من أنهم سيصوتون للأحزاب التي اختاروها في الاستطلاع، لكن معدي الاستطلاع أشاروا إلى أن هذه المعطيات لا تدل بالضرورة على أن انتقال أصوات من معسكر إلى آخر، وإنما تنتقل الأصوات بين الأحزاب داخل المعسكر نفسه.

ويتبين من الاستطلاع أن ناخبي القائمة المشتركة هم الأكثر تأكدا من أنهم سيصوتون لصالح هذه القائمة في صندوق الاقتراع، وقال 81% منهم إنه لا يوجد احتمال أن يغيروا موقفهم، يليهم ناخبو الليكود بنسبة 68% ثم ناخبو الصهيونية الدينية بنسبة 62% وناخبو حزب شاس بنسبة 56%.