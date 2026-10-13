الجيش الإسرائيلي: ليس بالإمكان تحديد مصدر الجسم المشبوه الذي رُصد السبت أو هدفه

قال الجيش "على ما يبدو وفقا للتقديرات أنه جسم له مميزات بالون أو جهاز يحلق بواسطة هواء ساخن، وبالإمكان التأكيد أنه ليس طائرة مسيرة صغيرة أو طائرة بدون طيار، ومن الجائز أنه جسم عادي انجرف إلى أراضي دولة إسرائيل"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، أن الجسم المشبوه الذي دخل إلى أجواء شمالي البلاد، السبت الماضي، هو "على ما يبدو وفقا للتقديرات جسم له مميزات بالون أو جهاز يحلق بواسطة هواء ساخن"، واستدرك قائلا "في هذه المرحلة ليس بالإمكان تحديد مصدره أو هدفه، وبالإمكان التأكيد أنه ليس طائرة مسيرة صغيرة أو طائرة بدون طيار، ومن الجائز أنه جسم عادي انجرف إلى أراضي دولة إسرائيل".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "الجسم رصدته أجهزة مراقبة لسلاح الجو، التي تتبعته ووجهت قوات ميدانية خلال متابعة الحدث، وفي موازاة ذلك تم تعزيز الدفاع في البلدات إلى حين تنتهي كافة الفحوصات في هذا السياق، ولم يتم العثور على الجسم في المنطقة حتى الآن، ولا توجد نغييرات في التعليمات للجبهة الداخلية".

وحسب الجيش، فإن "الفرق ضئيل جدا بين طائرة مسيرة صغيرة وعصفور، ولذلك لا تتم المخاطرة وعندما يُرصد الخطر تُنفذ عمليات سريعة إلى حين اعتراض الهدف، ويواصل الجيش الإسرائيلي تمشيط المنطقة في الجو والبر، وخلال ذلك يواصل إجراء فحص متواصل بواسطة أجهزة الكشف من أجل تحسين قدرات الكشف والرصد، واستخلاص العبر من أحداث عملياتية من هذا النوع".

ومنذ السبت الماضي، فحص الجيش الإسرائيلي ما إذا كان الجسم المشبوه طائرة مسيرة صغيرة من طراز غير معروف للجيش، وتم زج قوات كبيرة نحو بلدات كثيرة "بهدف نفي احتمال تسلل معاد".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، إطلاق صاروخ اعتراضي نحو "هدف جوي مشبوه" رُصد في منطقة توجد فيها قوات له في جنوبي لبنان. وبعد ذلك، دوت صافرة الإنذار في بلدة عرب العرامشة الحدودية للاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة من لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أن منظومات المراقبة رصدت "جسما جويا مجهولا"، مشيرا إلى أن قواته تواصل تمشيط منطقة الحدود.