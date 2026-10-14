إسرائيل توقع صفقة لشراء 12 مروحية أباتشي أميركية

إسرائيل تبرم صفقة لشراء 12 مروحية قتالية أميركية من طراز "أباتشي إيكو"، بعد تأجيلها مرارًا بسبب قيود الميزانية، على أن يبدأ تسليمها مطلع العقد المقبل.

وقّعت وزارة الأمن الإسرائيلية ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، صفقة لشراء 12 مروحية قتالية من طراز "أباتشي" لصالح سلاح الجو الإسرائيلي، بعد مصادقة الحكومة على ميزانية استثنائية لتنفيذها، في أعقاب تأجيلها عدة مرات بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها إسرائيل.

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وأعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان، أن الصفقة تشمل 12 مروحية من طراز "أباتشي إيكو" (Apache Echo)، من إنتاج شركة "بوينغ" الأميركية، ووصفتها بأنها "الطراز الأحدث والأكثر تطورًا" من هذه المروحيات، مشيرة إلى أن تسليمها مقرر مطلع العقد المقبل.

وجاء توقيع الاتفاق بتوجيه من المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية، أمير برعام، الذي أوعز إلى بعثة الوزارة في الولايات المتحدة باستكمال الصفقة مع البنتاغون، عقب مصادقة الحكومة عليها، وبعد حصول الوزارة على موافقة الإدارة الأميركية لتأجيل تنفيذها عدة مرات، في ظل القيود المفروضة على الميزانية الإسرائيلية.

وذكرت الوزارة أن الصفقة جرى تعديلها من خلال "جهد إسرائيلي أميركي مشترك"، بما يتلاءم مع "احتياجات دولة إسرائيل والقيود المعقدة على الميزانية التي تواجهها في الوقت الراهن".

وتولت بعثة وزارة الأمن الإسرائيلية في الولايات المتحدة، بالتعاون مع قسم الميزانيات في الوزارة، بلورة الاتفاق ووضع الترتيبات المالية لتنفيذه، بما أتاح المضي في شراء المروحيات بعد التأجيلات السابقة.

وأعربت وزارة الأمن الإسرائيلية عن "تقديرها العميق للإدارة الأميركية على دعمها الثابت للاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل"، مشيدة بما وصفته بـ"الاستعداد والمرونة" اللذين أبدتهما واشنطن في الموافقة على تأجيل تنفيذ الصفقة مرات عدة.

واعتبرت أن هذه المرونة "أتاحت تجاوز الفجوات في الميزانية وتنفيذ صفقة التعزيز العسكري الحيوية في التوقيت الحالي"، في إشارة إلى أهمية الصفقة بالنسبة إلى خطط تطوير القدرات العسكرية الإسرائيلية.