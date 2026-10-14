استطلاع: 51 مقعدًا لمعسكر نتنياهو و50 لمعسكر آيزنكوت

استطلاع جديد يظهر تقاربًا بين معسكر نتنياهو، الذي يحصل على 51 مقعدًا، ومعسكر المعارضة بقيادة آيزنكوت بـ50 مقعدًا، فيما تحصد القائمتان العربيتان 15 مقعدًا، وتذهب 4 مقاعد لقائمة خارج المعسكرين، في مشهد انتخابي لا يمنح أيًّا منهما أغلبية لتشكيل حكومة.

أظهر استطلاع انتخابي جديد، مساء الأربعاء، حصول معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على 51 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 50 مقعدًا لمعسكر الأحزاب الصهيونية بقيادة غادي آيزنكوت، فيما تحصل القائمتان العربيتان على 15 مقعدًا، وتبقى 4 مقاعد خارج حسابات المعسكرين، ما يحول دون حصول أيٍّ منهما على أغلبية لتشكيل حكومة بمفرده.

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وبحسب الاستطلاع الذي نشرته القناة 13 الإسرائيلية، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات، يتصدّر حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت النتائج بحصوله على 20 مقعدًا، يليه حزب الليكود برئاسة نتنياهو بـ18 مقعدًا، ثم حزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت بـ12 مقعدًا.

ويحصل حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، ومثلها لحزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان، وكذلك للقائمة المشتركة التي تحصل على 9 مقاعد، فيما تحصل القائمة الموحدة على 6 مقاعد، ليرتفع التمثيل البرلماني للقائمتين العربيتين إلى 15 مقعدًا.

وفي صفوف أحزاب الائتلاف الحالي، يحصل حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، ومثلها لقائمة "يهدوت هتوراه"، بينما يحصل حزب "شاس" على 7 مقاعد، وحزب "الصهيونية الدينية-زيهوت" برئاسة بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين على 6 مقاعد.

ويمنح الاستطلاع قائمتين إضافيتين 4 مقاعد لكل منهما، هما "عمخا يسرائيل" برئاسة عوفر فينتر، وقائمة "جنود الاحتياط والاقتصادية" برئاسة يوعاز هندل ويارون زليخا، إذا تتمكن القائمتان من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

وأظهر استطلاع القناة 13 أن حزب "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس لا يتجاوز نسبة الحسم، إذ يحصل على 1.2% من الأصوات، وكذلك قائمة "الجمهور الحريدي" التي تحصل على 1.1%.

وبحسب توزيع المعسكرات، تحصل أحزاب المعارضة الصهيونية على 50 مقعدًا، مقابل 51 للأحزاب الداعمة للائتلاف، بالإضافة إلى 15 مقعدًا للقائمتين العربيتين، فيما تبقى قائمة هندل وزليخا، في هذه المرحلة، خارج حسابات المعسكرات.

وفي سؤال بشأن الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، وسّع غادي آيزنكوت الفارق مع نتنياهو، بحصوله على 45% مقابل 38% لنتنياهو.

وفي ما يتعلق بإمكانية تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت، إذا كان ذلك السبيل الوحيد لاستبدال نتنياهو، أيد 40% من المستطلعة آراؤهم هذه الخطوة، مقابل معارضة 43%، فيما أجاب 18% بأنهم لا يعرفون.

وبين ناخبي أحزاب المعارضة، بلغت نسبة التأييد 61% مقابل 20% معارضين، بينما أيدها 6% فقط من ناخبي أحزاب الائتلاف، وعارضها 80%.

وفي المقابل، عارض 54% تشكيل حكومة يمينية تعتمد على دعم الأحزاب الحريدية مقابل إقرار قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، فيما أيد ذلك 30%، وأجاب 16% بأنهم لا يعرفون.

وبين ناخبي أحزاب الائتلاف، أيد 60% تشكيل حكومة كهذه مقابل معارضة 21%، بينما بلغت نسبة التأييد بين ناخبي المعارضة 11%، مقابل 79% معارضين.

استطلاع القناة 14: معسكر نتنياهو يحصل على 62 مقعدًا

وفي استطلاع آخر نشرته القناة 14 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، حصل معسكر نتنياهو على 62 مقعدًا، مقابل 44 مقعدًا لأحزاب المعارضة الصهيونية، فيما حصلت القائمتان العربيتان على 14 مقعدًا، في تباين واضح عن سائر الاستطلاعات، بشأن توزيع المقاعد بين المعسكرين.

وبحسب الاستطلاع، يتصدر حزب الليكود بحصوله على 29 مقعدًا، يليه حزب "يشار" بـ20 مقعدًا، ثم حزب "بياحد" بـ11 مقعدًا، وحزب "شاس" بـ10 مقاعد.

وتحصل القائمة المشتركة على 9 مقاعد، فيما ينال كل من حزب "الديمقراطيون" و"يهدوت هتوراه" و"عوتسما يهوديت" 8 مقاعد، مقابل 7 مقاعد لقائمة "الصهيونية الدينية-زيهوت"، و5 مقاعد لكل من "يسرائيل بيتينو" والقائمة الموحدة.

وتُظهر النتائج أن قائمة "جنود الاحتياط والاقتصادية" تحصل على 3.1% من الأصوات، دون تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25%، فيما تحصل قائمة "عمخا يسرائيل" على 2.7%، و"نوعم يسرائيل" على 0.8%، و"الجمهور الحريدي" على 0.4%.