الطائرة المصرية قبيل 7 أكتوبر: "أقلّت رجلي أعمال وغادرت إسرائيل فارغة"

خلافًا لما أثير بشأن زيارة رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل إلى إسرائيل قبيل هجوم 7 أكتوبر، تقرير إسرائيلي جديد يفيد بأن الطائرة المصرية التي وصلت إلى مطار بن غوريون كانت تقل رجلي أعمال وغادرت دون ركاب.

أفاد تقرير إسرائيلي، مساء الأربعاء، بأن الطائرة المصرية الخاصة التي هبطت في إسرائيل قبل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لم تكن تقل رئيس المخابرات المصرية السابق، عباس كامل، خلافًا لما أثير بشأن زيارته إلى إسرائيل قبيل الهجوم.

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن الطائرة، التابعة لشركة الطيران المصرية "سمارت أفييشن"، كانت تقل رجلي أعمال، وهبطت في مطار بن غوريون يوم 26 أيلول/ سبتمبر 2023، قرابة الساعة العاشرة صباحًا، قبل أن تغادر بعد نحو ساعة عائدة إلى القاهرة، من دون ركاب.

ونقلت عن عدة مصادر مطلعة على تفاصيل الرحلة أن رجلي الأعمال دخلا إسرائيل عبر صالة "فتال" المخصصة لخدمات الطيران الخاص، مشيرة إلى أنها كانت "رحلة اعتيادية" لم تُسجّل باعتبارها رحلة رسمية أو أمنية، على غرار رحلات رجال الأعمال التي كانت تُسيّر قبل الحرب.

وأفادت بأن هويتي رجلي الأعمال محفوظتان لدى الجهات المختصة في سلطات الطيران الإسرائيلية ومطار بن غوريون، إلا أن هذه الجهات ترفض الكشف عن اسميهما، بدعوى أن رحلات الطائرات الخاصة وتحركات ركابها تخضع لإجراءات سرية مشددة.

ويأتي الكشف الجديد في أعقاب الجدل بشأن وصول طائرة مصرية إلى إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر، وما إذا كانت زيارتها مرتبطة بتحذيرات أمنية نقلتها الجهات المصرية إلى إسرائيل بشأن استعداد حركة حماس لتنفيذ هجوم واسع.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أقرّ في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية بهبوط طائرة مصرية في إسرائيل قبيل الهجوم، لكنه نفى لقاء عباس كامل، وادعى أنه لا يعرف هوية المسؤولين الذين اجتمعوا معه.

ويقدّم تقرير "كان 11" رواية مغايرة بشأن هوية ركاب الطائرة، لكنه لا يحسم بمفرده مسألة التحذيرات المصرية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، أو ما إذا كانت هناك اتصالات أخرى بين المسؤولين المصريين والإسرائيليين خلال تلك الفترة.