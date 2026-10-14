كاتس يهدد باحتلال مناطق لبنانية إضافية إذا انضم حزب الله إلى إيران في مهاجمة إسرائيل

هدد كاتس باحتلال مناطق لبنانية إضافية إذا انضم حزب الله إلى أي هجوم مع إيران على إسرائيل، وتوعد بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت وتحويل أكثر من مليون لبناني إلى نازحين.

هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس باحتلال مناطق إضافية في جنوب لبنان إذا انضم حزب الله إلى أي هجوم مع إيران على إسرائيل، متوعدا بتوجيه ضربة قاسية له.

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وقال كاتس إن "أراض في النبطية والليطاني ستصبح جزءا من ’المنطقة الأمنية’ الدائمة لإسرائيل"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتوسيع التوغل البري.

وأضاف أن "الضاحية الجنوبية لبيروت ستُخلى أيضا، وستستهدف البنى التحتية (العسكرية) فيها، ما سيحول أكثر من مليون (لبناني) إلى نازحين في لبنان". مهددا باغتيال أمين عام حزب الله نعيم قاسم مثلما جرى اغتيال حسن نصر الله.

تأتي تصريحات كاتس خلال جولة له في جنوب لبنان برفقة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، وقادة آخرين، حيث تلقى إحاطة حول العمليات والخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار الهش في جنوب لبنان، رغم "اتفاق الإطار" الموقع مع بيروت.

وذكر "كما أوضح رئيس الحكومة وأنا، فإننا لن ننسحب من ’المناطق الأمنية’. إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، فسيتلقى ضربة قاسية وسيفقد أراضي إضافية في جنوب لبنان، في النبطية و(نهر) الليطاني، التي ستصبح جزءا من ’المنطقة الأمنية’ الدائمة لإسرائيل، والجيش الإسرائيلي مستعد لذلك".

واعتبر كاتس "سيجلى جميع السكان حتى خط نهر الأولي ونهر الزهراني شمالا، لإتاحة المجال لتوجيه ضربة قوية إلى البنى التحتية ’الإرهابية’ في المنطقة، وإبعاد تهديد الطائرات المسيّرة عن بلدات الشمال".

وقال "كما ستُخلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وستستهدف البنى التحتية ’الإرهابية’ فيها، ما سيحول أكثر من مليون (لبناني) إلى نازحين".