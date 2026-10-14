كولومبيا تفتتح سفارة في القدس المحتلة

أعلنت كولومبيا افتتاح سفارة رسمية لها في القدس المحتلة، لتكون بذلك عاشر دولة تفتتح سفارة في المدينة أو تنقل سفارتها إليها خلافا لقرارات القانون الدولي التي تمنع ذلك، في حين وعد ساعر بأن مزيدا من السفارات ستُفتتح في القدس.

افتتحت كولومبيا اليوم، الأربعاء، سفارتها الجديدة في مدينة القدس المحتلة، لتكون بذلك الدولة العاشرة التي تتخذ هذه الخطوة المخالفة للقانون الدولي.

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واتخذت السفارة الكولومبية مقرّا لسفارتها في مبنى "سلامة"، الذي يحمل اسم رجل الأعمال الفلسطيني، قسطنطين سلامة، الذي شيّد المبنى في عشرينيات القرن الماضي.

ويأتي هذا الحدث في سياق تعميق العلاقات بين إسرائيل وكومبيا، بعد وصول اليميني، أبيلاردو دي لا أسبرييا، إلى سدة الحكم في بوغوتا، خلفا للرئيس السابق، غوستافو بيترو، الذي رفض حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وسبق أن هدّد بيترو إسرائيل بقطع كافة العلاقات الدبلوماسية معها، في حال رفضت الامتثال لقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، ثم جرى قطع العلاقات الدبلوماسية عام 2024 على خلفية الحرب في غزة.

وبعد موقفه من الإبادة، قال بيترو في شباط/ فبراير 2026 إنه نجا من محاولة اغتيال، كما قال في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية إنّ بلاده تعاني خطر التعرض لغزو أميركي، ووصف ذلك بأنه "تهديد حقيقي" وليس احتمالا فقط.

ويُعرف الرئيس الحالي دي أسبرييا بأنّه حليف وثيق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي سبق أن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس عام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وكانت حكومته قد أعلنت اعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، في آب/ أغسطس الماضي، بداعي أن ذلك مرتبط بأمن تل أبيب القومي، في قرار حظي بتشجيع وترحيب إسرائيلي واسع عقب مباحثات ثنائية بين الجانبين.

وذكر موقع "واينت" الإلكتروني أنّ تدشين سفارة كولومبيا الجديدة جرى بحضور وزير الخارجية الكولومبي، عمر بولا إسكوبار، ووزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، كما شاركت في حفل التدشين سفيرة كولومبيا الجديدة لدى إسرائيل، تانيا غيلينسكي، مع العلم أنّ منصب السفير كان فارغا في السنوات الثلاث الأخيرة جرّاء موقف الحكومة الكولومبية السابقة من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وفي حفل التدشين قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر: "سوف نأتي بسفارات أخرى إلى القدس"، وأضاف: "هذه هي السفارة العاشرة في القدس، عندما استلمت منصبي كان هناك خمس فقط، والعدد ضوعف خلال عامين".

وقال: "السفارة الـ11 للكونغو في الطريق وسيكون هناك مزيد، أنا أعرف من ستكون الدولة الـ12، لكنني لا أستطيع الكشف عن هذا".

وإضافة إلى كولومبيا، نقلت كل من: الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وفيجي وناورو وإقليم أرض الصومال الانفصالي سفاراتها لدى إسرائيل إلى القدس، أو افتتحت سفارات فيها.

وعقّبت وزارة الخارجية الفلسطينية على الإعلان ببيان قالت فيه إنّ افتتاح كولومبيا سفارة لها لدى إسرائيل في مدينة القدس، يمثّل: "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداء على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة".

وأكدت أن جميع الإجراءات والقرارات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة "باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني".