حادثة "فلاي دبي": إسرائيل تحظر على أطقم طيران من نحو 30 دولة التحليق في مجالها الجوي

حظرت إسرائيل على أطقم الطيران من 30 دولة لا تقيم معها علاقات دبلوماسية التحليق بمجالها الجوي إثر إخفاق حادثة "فلاي دبي"، ملزمة الشركات الأجنبية بفحص مزدوجي الجنسية وتقديم قوائم الأسماء قبل 48 ساعة من الإقلاع.

حظرت إسرائيل على أطقم طيران من نحو 30 دولة، التحليق في المجال الجوي الإسرائيلي على خلفية حادثة "فلاي دبي".

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، وفقا لتقارير وسائل إعلام عالمية، مشيرة إلى أن وزارة النقل الإسرائيلية شددت الإجراءات على خلفية "استخلاص العبَر" من الحادثة.

ومن بين الدول التي يحظر على مواطنيها العمل كأطقم طيران متوجهة إلى إسرائيل: إيران، والعراق، ولبنان، وعمان، وباكستان، وقطر، والسعودية.

أما المغرب والإمارات فغير مشمولتين بالقيود الإسرائيلية.

وتسري القيود كذلك على مزدوجي الجنسية، إذ تطالب إسرائيل شركات الطيران الأجنبية بالتحقق من الجنسيات المزدوجة للطيارين، وأطقم الطيران، كما لا يُسمح لأطقم الطيران من أصحاب الجنسية الأميركية أو الأوروبية بالانضمام إلى الرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل، إذا كانوا يحملون جنسية إضافية لدولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وتُطالَب شركات الطيران الأجنبية بتزويد السلطات المحلية بأسماء أطقم الطيران، قبل 48 ساعة من موعد الإقلاع.

وقالت ناطقة باسم شركة الطيران "سويس (swiss)" لصحيفة سويسريّة إنه على خلفية التوجيه الإسرائيلي الجديد، طلبت الشركة من أطقمها الإبلاغ عن أي جنسيات أخرى يحملونها؛ وبذلك أشارت الناطقة إلى أن الشركة "لم تحرص حتى الآن على جمع هذه المعلومات بدقة من جميع موظفيها، ولم تكن بالضرورة على علم بجميع الجنسيات الأجنبية لموظفيها"، بحسب ما عدّت هيئة البث الإسرائيلية.

من جانبها، أكدت وزارة النقل الإسرائيلية، أن "الحديث عن تشديد للتعليمات القائمة، والتي بموجبها يُسمح لشركات الطيران الأجنبية بتشغيل رحلات جوية إلى إسرائيل، فقط إذا كانت أطقم الطيران تستوفي المتطلبات الأمنية التي حددتها وزارة النقل".

وأضافت أن "التعليمات وتشمل، أمورا عديدة أخرى من بينها، حظر تشغيل أطقم طيران يحملون جنسية دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فضلا عن أطقم طيران يحملون جنسية مزدوجة تكون إحداها لدولة لا تقيم علاقات مع إسرائيل".

ووفقا للتعليمات، لا يحمل مواطنو الدول غير المدرجة في القائمة صفة السماح لهم بالعمل كطيارين أو مضيفين على رحلات شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل.