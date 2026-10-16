استطلاع: 8 مقاعد للمشتركة وناخبو المعارضة أقل تفاؤلا من مؤيدي الائتلاف بالفوز

الملاءمة لمنصب رئيس الحكومة: آيزنكوت يتفوق على نتنياهو، لكن نتنياهو يتعادل مع بينيت ويتفوق على ليبرمان؛ 55% يفضلون تشكيل حكومة وحدة في حال لم يحصل أي من المعسكرين على أغلبية مقاعد في الكنيست

أظهر استطلاع اليوم، الجمعة، أن نسبة ناخبي أحزاب الائتلاف أعلى من نسبة ناخبي أحزاب المعارضة الصهيونية من حيث تفاؤلهم بفوز المعسكر الذي سيصوتون له، في الانتخابات العامة المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وتوقع الاستطلاع حصول الأحزاب العربية على 14 مقعدا في الكنيست.

وحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، فإن نتائج الانتخابات لو جرت الآن ستكون كالتالي:

حزب "يشار": 21 مقعدا.

حزب الليكود: 18 مقعدا.

قائمة "بِياحد": 13 مقعدا.

حزب "الديمقراطيون": 9 مقاعد.

حزب "يسرائيل بيتينو": 8 مقاعد.

حزب "عوتسما يهوديت": 8 مقاعد.

القائمة المشتركة: 8 مقاعد.

كتلة "يهدوت هتوراة": 8 مقاعد.

حزب شاس: 7 مقاعد.

حزب الصهيونية الدينية وموشيه فايغلين: 6 مقاعد.

القائمة الموحدة: 6 مقاعد.

حزب "عمخا يسرائيل": 4 مقاعد.

قائمة "عناصر الاحتياط والاقتصادية": 4 مقاعد.

وبهذه النتائج يسجل معسكرا الائتلاف وأحزاب المعارضة الصهيونية تعادلا بـ51 مقعدا لكل منهما، و14 مقعدا للأحزاب العربية و4 مقاعد لقائمة "عناصر الاحتياط والاقتصادية".

وفيما يتعلق بالملاءمة لتولي منصب رئيس الحكومة، حصل رئيس "يشار" غادي آيزنكوت على تأييد 48% من المستطلعين مقابل 41% الذين أيدوا رئيس الليكود بنيامين نتنياهو.

وتعادل رئيس قائمة "بِياحد" نفتالي بينيت مع نتنياهو بحصولهما على تأييد 43% من المستطلعين في الملاءمة لتولي رئاسة الحكومة، بينما تغلب نتنياهو بنسبة تأييد 43% على رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، الذي حصل على تأييد 37% من حيث الملاءمة لتولي منصب رئيس الحكومة.

ويعتقد 79% من الإسرائيليين أن المعسكر الذي سيصوتون له سيفوز في الانتخابات، بينما 21% متشائمون حيال ذلك، وتبين أن 90% من ناخبي الائتلاف متفائلون بفوز هذا المعسكر، مقابل 75% من ناخبي المعارضة الصهيونية المتفائلين بفوز هذا المعسكر.

ويفضل 55% من الإسرائيليين تشكيل حكومة وحدة في حال لم يحصل أي من المعسكرين على أغلبية مقاعد في الكنيست تسمح بتشكيله الحكومة، وقال 27% إنهم يفضلون في هذه الحالة التوجه إلى انتخابات أخرى، و18% لا يعرفون الإجابة.

وتبين أنه يوجد فرق كبير بين موقف ناخبي المعسكرين، إذ قال 54% من ناخبي المعارضة الصهيونية إنهم يوافقون على تشكيل حكومة وحدة بشرط أن يترأسها أحد قادة الأحزاب في هذا المعسكر، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 36% بين ناخبي الائتلاف بشرط أن يترأس نتنياهو حكومة وحدة كهذه، وقال 32% من ناخبي الائتلاف إنه في حال عدم الحسم في الانتخابات فإنهم يفضلون التوجه إلى انتخابات جديدة.