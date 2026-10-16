ترامب ردا على سؤال حول نتنياهو: "لا أثق بأي أحد في السياسة"

ترامب يقول إن مسؤولين إسرائيليين يرغبون في مشاركته في حملة إعادة انتخاب نتنياهو، وأنه لم يلتزم بالمشاركة؛ وأن الولايات المتحدة قد تشن ضربة أخرى ضد المنشآت النووية الإيرانية وبضمنها موقع "جبل الفأس"، ويعتبر أن "أم القنابل" ليست سلاحا نوويا

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مقابلة الليلة الماضية، إنه "لا أثق بأي أحد في السياسة"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان يثق برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وأضاف ترامب في المقابلة لقناة "نيوزماكس" أن مسؤولين إسرائيليين يرغبون في مشاركته في حملة إعادة انتخاب نتنياهو، لكنه لم يلتزم بالمشاركة، وأردف قائلا "لقد كانت علاقتي به جيدة للغاية، وحققنا نجاحاً جيداً معاً"، وأن "الأمر الأساسي بالنسبة لي هو أني أريد مساعدتهم في الدفاع عن إسرائيل".

وفيما يتعلق بالحرب على إيران، قال ترامب إن الولايات المتحدة قد تشن ضربة أخرى ضد المنشآت النووية الإيرانية وبضمنها موقع "جبل الفأس"، وأنه يتوقع أن تنتهي الحرب قريباً، سواء عبر المفاوضات أو بوسائل أخرى.

وعلى خلفية تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستستخدم القنبلة العملاق "أم القنابل" في إيران، وربما بعد انتخابات منتصف الولاية للكونغرس، قال ترامب إن "'أم القنابل' ليست نووية، إنها ليست نووية على الإطلاق. إنها مجرد قنبلة ضخمة للغاية".

وأضاف أنه لا يذكر ما إذا كان قد أصدر إذناً باستخدام هذا السلاح، كما لم يحدد هدفاً محتملاً له.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، الخميس، أن الجيش الأميركي وضع خططاً تتضمن احتمال استخدام قنبلة "أم القنابل" ضد البنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية الإيرانية، وذلك في حال أصدر ترامب أمراً باستئناف الحرب، فيما أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بشكل منفصل أن البيت الأبيض والبنتاغون قد أعدا خططاً تتضمن هذا السلاح.

ويأتي ذلك فيما رفعت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة مستوى التأهب العسكري، خشية اندلاع تصعيد مع إيران أو حزب الله، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الإسرائيلية، في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.