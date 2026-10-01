تقديرات أمنية إسرائيلية حول احتمال تجدد الحرب على إيران: لن ننجر إلى مغامرات بلا مبرر عسكري

لا ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضرورة عسكرية عاجلة لاستئناف الحرب على إيران قبل الانتخابات، وشددت على ضرورة العمل على إجراء الانتخابات في موعدها. ويقول مسؤولون: "لن يجرونا إلى خطوات ومغامرات لا تبررها ضرورة عملياتية وعسكرية واضحة".

تسود حالة من التأهب الشديد في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قبيل انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، على خلفية التوتر مع إيران واحتمال استئناف القتال، رغم أنه، بحسب تقديراتها، لم يرصد في الوقت الراهن أي تغيير في السلوك الإيراني يستدعي تحركا عسكريا عاجلا خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة.

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وبحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، فإن موقف المسؤولين الأمنيين يتمثل في ضرورة العمل على إجراء انتخابات الكنيست في موعدها، من دون الانجرار إلى تصعيد لا يستند إلى مبررات عملياتية واضحة.

ويتمثل مفهوم الأجهزة الأمنية، في أن الاعتبار الوحيد الذي ينبغي أو يوجه عملية اتخاذ القرارات خلال هذه الفترة الحساسة، هو أمن الدولة ومواطنيها. وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون للقناة 12، "لن يجرونا إلى خطوات ومغامرات لا تبررها ضرورة عملياتية وعسكرية واضحة".

كما تشدد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على أنه رغم استمرار حالة التأهب المرتفعة، فإنه لا توجد في هذه المرحلة مؤشرات على تطورات في المواجهة مع إيران تستدعي الشروع في عملية عسكرية فورية.

وفي سياق متصل، تتابع الجهات الأمنية جبهات أخرى، خشية أن تؤثر عملية كبيرة خلال الفترة القريبة على سير الانتخابات. وبناء على ذلك، تجري الاستعدادات لإحباط هجمات قد تؤدي إلى التصعيد أو تعرقل عملية الاقتراع.

ومن وجهة نظر الأجهزة الأمنية، فإن الهدف يتمثل في إتاحة إجراء الانتخابات في موعدها، مع الحفاظ على أمن المواطنين وتجنب مواجهة عسكرية غير ضرورية.

سوء تقدير قد يؤدي إلى التصعيد!

تتعلق إحدى المخاوف الرئيسية لدى كبار المسؤولين الأمنيين بالتصريحات العلنية التي يدلي بها مسؤولون من المستوى السياسي، والتسريبات الإعلامية بشأن احتمال اندلاع حرب جديدة قريبا.

وقد تفسر هذه التصريحات في طهران على أنها مؤشر إلى استعداد إسرائيل أو الولايات المتحدة لشن هجوم وشيك، ما قد يدفع الإيرانيين إلى التحرك بصورة استباقية، خشية تعرضهم لهجوم.

ويتمثل القلق في احتمال حدوث تصعيد نتيجة سوء تقدير من أحد الطرفين، حتى من دون اتخاذ قرار متعمد ببدء الحرب.

وقد يؤدي رفع مستوى تأهب القوات الأميركية إلى زيادة حالة الاستنفار في إسرائيل، ومن ثم في إيران أيضا، إلى أن يصل الوضع إلى مرحلة يفسر فيها كل طرف تحركات الطرف الآخر على أنها استعداد لشن هجوم.

وترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن رؤساء الأجهزة الأمنية يشكلون عاملا أساسيا في منع هذا التدهور، ولا سيما خلال الفترة الحساسة التي تسبق الانتخابات.

نتنياهو حاول إقناع ترامب بمهاجمة إيران

تأتي هذه التطورات بعد تقرير في وقت سابق هذا الأسبوع، كان قد أفاد بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حاول إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحرك ضد إيران.

ولا يزال احتمال شن حرب جديدة مطروحا، في ظل عدم حسم ملف البرنامجين النووي والصاروخي الباليستي الإيرانيين.

لكن مع ذلك، لا تشير التقديرات الإسرائيلية التي عرضت مساء الجمعة، إلى وجود ضرورة أمنية استثنائية تستوجب التحرك خلال الأيام العشرة المتبقية حتى الانتخابات.

ويعود قرار شن هجوم أميركي إلى ترامب، الذي يُقدر أنه لا يتعجل في هذه المرحلة الشروع في عملية عسكرية، لأسباب من بينها حساباته السياسية.

وتشدد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على أن المسؤولية خلال الفترة المقبلة تتمثل في الحفاظ على الجاهزية العالية لمواجهة جميع السيناريوهات، مع تجنب اتخاذ خطوات لا تستند إلى ضرورة عملياتية واضحة. ويتمثل الهدف في منع التدهور الأمني، وإحباط التهديدات، وإتاحة إجراء الانتخابات في موعدها من دون حرب أو تصعيد غير ضروري.