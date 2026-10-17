حاخام إسرائيلي يفتي بجواز سرقة زيتون الفلسطينيين

"الفلسطينيون الذين لا يستطيعون الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون لأسباب أمنية يُفترض أنهم تخلّوا عن محصولها، وهو ما يجيز للمستوطنين الاستيلاء عليه".

أصدر الحاخام الإسرائيلي، دوف ليئور، وهو الحاخام السابق لمستوطنة "كريات أربع" المقامة شرقي مدينة الخليل، وأحد أبرز المرجعيات الدينية للتيار الاستيطاني الإسرائيلي، فتوى تبيح للمستوطنين "قطف الزيتون" من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن ذلك يندرج ضمن "وصية احتلال الأرض".

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وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني، فإن ليئور، المعروف بمواقفه وتصريحاته العنصرية تجاه العرب والمرتبط بحزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، برّر فتواه بالادعاء أن الفلسطينيين لم يشتروا الأرض من اليهود، وأن ملكيتها بقيت، وفق تفسيره الديني، للشعب اليهودي.

واعتبر ليئور أن الفلسطينيين الذين لا يستطيعون الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون لأسباب أمنية يُفترض أنهم تخلّوا عن محصولها، وهو ما يجيز للمستوطنين الاستيلاء عليه، وفق فتواه.

وأضاف أن المزارعين الفلسطينيين حصلوا بالفعل على مقابل كافٍ لزراعة الأشجار من خلال المحاصيل التي جنوها خلال السنوات الماضية.

وذهب الحاخام إلى اعتبار قطف المستوطنين الزيتون من الأراضي الفلسطينية ممارسة ذات فضيلة دينية، زاعمًا أنها تُظهر ملكية اليهود للأرض وتحقق ما سمّاه "وصية احتلال الأرض".

وتأتي الفتوى في ظل اعتداءات متكررة ينفذها مستوطنون ضد المزارعين الفلسطينيين خاصة خلال موسم قطف الزيتون، تشمل الاعتداء على أصحاب الأراضي ومنعهم من الوصول إلى حقولهم والاستيلاء على المحاصيل.